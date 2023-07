viernes 07 de julio de 2023 | 6:01hs.

El Kily González, entrenador de Unión, explotó en conferencia de prensa por el polémico gol anulado a Claudio Corvalán con el VAR, luego del empate por 0-0 frente a Boca en Santa Fe, por la fecha 23 de la Liga Profesional.

“¿Qué piensan ustedes? Mucho no hay que decir... La verdad, hablamos tanto del VAR... Veo imágenes de cómo está tirada la línea y da risa. Da risa”, lanzó el director técnico del Tatengue, sin filtro, cuando le consultaron sobre la gran polémica del encuentro.

“Acá nosotros nos estamos jugando muchísimas cosas. Hay una hinchada que estamos sufriendo una situación, que necesitamos los puntos... No me gusta que me roben. Que no me regalen nada, pero no me gusta que me roben”, añadió el Kily, en llamas.

En la misma línea, el entrenador afirmó que “fue un gol totalmente lícito” y que “lo vio toda la Argentina”. “Ojalá no vuelva a suceder”, dijo. Y sentenció: “Nos sacaron dos puntos. Por más que diga lo que diga, ya nos los sacaron. No nos vamos a quedar callados, hay que manifestarse. Hay mucha bronca adentro del vestuario”.

Cuando iban cinco minutos del complemento, el lateral izquierdo del conjunto dirigido por Cristian González definió entre las piernas del misionero Sergio Romero, pero Andrés Merlos, a instancias de su asistente, cobró fuera de juego. Luego de analizarla, el VAR, en el que se encontraba Mauro Vigliano, convalidó la decisión tomada en cancha.

Sobre la media hora del complemento, la tecnología volvió a intervenir, esta vez para corregir la decisión del árbitro de amonestar a Esteban Rolón por una fuerte infracción que finalmente le valió la roja al mediocampista misionero.

Con el empate, Boca alcanzó los 32 puntos y sigue fuera de los puestos de clasificación a copas internacionales para la próxima temporada.