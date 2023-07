Faltas que preocupan

viernes 07 de julio de 2023 | 6:01hs.

A mediados de mayo, mientras la Liga Posadeña todavía trataba de apagar el fuego que significó la posible intervención por parte del Ministerio de Gobierno, los árbitros y el Colegio de árbitros de la Liga tuvieron una nueva disputa, que en ese momento se explicó fue por los aranceles.

Es cierto que lo económico juega un papel fundamental, sobre todo para quienes no viven exclusivamente del fútbol o, en este caso, del arbitraje. Pero no fue la única razón. Ambas partes llegaron a un acuerdo, aunque poco a poco se vio la merma de colegiados para los partidos del torneo.

De un lado y del otro aceptan que hay un “faltante” de árbitros, pero claro que los porqué no son los mismos y cada uno tiene su versión.

Hugo Mega, presidente del colegio de árbitros, tomó la palabra y confesó que “el tema arbitral en la Liga siempre fue por el arancel bajo” y agregó que “hoy en la actualidad, el árbitro le perdió el prestigio a la Liga”.

Una terna de Primera División en la Liga Posadeña cuesta 12 mil pesos. El árbitro se lleva el 50 por ciento ($6.000), mientras que los líneas se quedan con el 25 por ciento ($3.000 cada uno). En tanto que en la Reserva la terna cobra 7 mil pesos ($3.500 el árbitro y $1.750 cada línea).

Como la misma terna dirige en Reserva y en Primera, un colegiado suma, en el mejor de los casos, $7.750 en un partido. Es decir, si es árbitro en Primera -lo que mejor se paga- y línea en Reserva. De lo contrario, el monto recibido será menor.

En ese sentido, Juan Vázquez, uno de los árbitros con más recorrido en la Liga Posadeña, reconoció que a muchos de sus colegas no les conviene dirigir en la Liga por un tema económico.

“Vas a un torneo privado o de barrio y dirigís cuatro partidos. Te llevas más plata. Por ejemplo, si en la Liga tenemos que viajar, tenemos que salir a las 10 de la mañana y volvemos a las 20, por cuatro mil pesos. No tiene sentido”, graficó.

Vázquez reconoció que dirigir en la Liga te da prestigio, pero que a muchos de sus colegas eso no les alcanza y por eso se vuelcan a los torneos de barrio.

“En su momento éramos 17 o 18 árbitros, pero empezaron los problemas y se fueron. Hoy te sirve dirigir más en otro torneo”, expresó el colegiado.

Sin recambio

Otro de los puntos en los que coincidieron Vázquez y Mega es que la mayoría de los árbitros que hoy dirigen en la Liga Posadeña son grandes y están cerca del límite de edad para retirarse.

El propio Vázquez contó que “este es mi último año”. “Tengo 49 años y el año que viene me tengo que ir. Puedo pedir una excepción, pero lo tienen que aprobar en la Liga, de lo contrario tengo que presentar a fin de año o antes de que empiece la temporada mi retiro”, explicó el árbitro.

“El tema es por qué se van los jóvenes. Yo me tendría que haber ido, pero no vienen otros de atrás. Ese es el problema, no hay recambio”, reflexionó Vázquez.

“La mayoría son árbitros con experiencia y los más jóvenes prefieren dirigir en torneos o campeonatos fuera de la Liga y se comprometen con ese torneo, olvidando el renombre que obtienen con la Liga. Por lo menos así lo veo”, expresó Mega, y confesó que “se hacen difíciles las designaciones, pero me las arreglo. Me encantaría que todos los árbitros recibidos se acerquen y participen de la misma. La oportunidad está para todos”.

Al momento de las designaciones se hace complicado contar con una plantilla acotada y eso luego repercute en el nivel. A menor cantidad de árbitros, la Liga está obligada a designar a los pocos colegiados que tiene. Menos árbitros, menos competencia interna.

En esa misma línea, Vázquez coincidió, pero aclaró que para muchos árbitros el problema es que nunca pudieron llegar a un acuerdo que incluya más puntos que el arancel.

“Estamos pasando la peor etapa arbitral de la Liga Posadeña. La Liga nunca invirtió en los árbitros, ni en cursos, ni en ropa. Eso es lo que peleamos y ellos exigen. Nosotros en la cancha somos la cara visible de la Liga y todo recae en nosotros. Los más chicos se cansaron y se van a jugar a otro lado, van a los torneos de barrio”, cerró.

La falta de árbitros es una realidad en la Liga Posadeña y eso repercute en la calidad del arbitraje en el certamen capitalino. Son pocos y desde la entidad tienen que hacer malabares para poder llegar con todas las designaciones, pero también se nota a nivel nacional.

Misiones no cuenta con árbitros proyectados para el Regional y para el torneo Federal. La excepción es Franco Rioja, el único árbitro misionero con contrato de AFA. Un problema más para un fútbol bastante golpeado.