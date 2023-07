Oberá: dejó estacionada menos de 30 minutos la moto frente a su casa y se la robaron

miércoles 05 de julio de 2023 | 13:40hs.

Ni media hora estuvo Romelio Prates en el interior de su casa. Había llegado para buscar algo y salía nuevamente, pero en ese ínterin le robaron la motocicleta que dejó estacionada frente a la propiedad, por calle Catamarca al 88 de Oberá.

El robo ocurrió minutos después de las 1 de la madrugada del pasado miércoles 28 de junio. Se trata de una Honda Rouser NS 200 modelo 2023 dominio A178NVT. "Del lado derecho está raspada, por un accidente que tuve, la manija del freno delantero y la patita trasera del lado derecho", detalló el damnificado en una breve charla con El Territorio. La denuncia fue radicada en la comisaría Primera.

Sobre el momento del hecho, el denunciante contó que "dejé la moto afuera con el manubrio trabado, es que iba a buscar algo y salía otra vez, por eso no la guardé en el garaje. Cuando salí me di cuenta que la moto ya no estaba".

La víctima logró reunir y aportar a los investigadores policiales filmaciones de cámaras de seguridad de propiedades cercanas en las que se puede ver al delincuente ingresar caminando a la calle Catamarca, desde avenida Sarmiento, a las 1.05, y luego circular a contramano con la moto a las 1.13. Es decir que menos de diez minutos le llevó destrabar la moto y adueñarse de ella. Su itinerario continuó por avenida Sarmiento con sentido hacia el hospital Samic.

Si bien esas imágenes ya circulan por distintos grupos en redes sociales, con el objetivo de identificar al autor o al menos generar alerta ante la posibilidad de que alguien vea circulando la motocicleta, no hubo novedades positivas en relación a la pesquisa. Cualquier dato comunicarse al número 3755721776.