Dengue en Posadas: por las altas temperaturas en pleno invierno, siguen elevados los índices larvarios

miércoles 05 de julio de 2023 | 12:15hs.

El otoño y el invierno presentan temperaturas atípicas en todo el territorio misionero y eso representa una seria dificultad cuando se habla de la lucha contra las efermedades vectoriales. Por esta cuestión es que el equipo de Vigilancia y Control de Vectores refuerzan su trabajo en la ciudad de Posadas para evita complicaciones.

Fabricio Tejerina, director de Vigilancia y Control de Vectores de la Municipalidad de Posadas, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y comentó: “El Programa Municipal de Control de Vectores tiene actividades todo el año porque todo lo que se puede hacer en invierno-otoño repercute luego en el verano para tener menos cantidad de mosquitos y lo que estamos viendo en los monitoreos que estamos haciendo es que los índices siguen manteniéndose un poco altos para la época del año y tiene que ver con que no hay temperaturas bajas, generalmente en invierno suelen bajar un poco más y ahora no han bajado”.

“Los mosquitos son animales de sangre fría, están regulados principalmente por la temperatura ambiente y al ver estas temperaturas continúan su ciclo normalmente, aunque los días sean más cortos, la actividad de ellos de picar, poner huevos y seguir reproduciéndose con esta temperatura es bastante común. Pese a estas condiciones es importante recalcar que durante todo el año hay que tener cuidado, por ahí en invierno con el tema de las lluvias, el frío, la gente se olvida un poco el patio, hay otras enfermedades más típicas del frío que le preocupa más la población entonces se afloja un poco”, refirió.

Tejerina sobre ese punto indicó que no hay que bajar la guardia, aunque en invierno no suele haber casos o hay menos mosquitos no hay que bajar los brazos, “porque cuando llega el verano o primavera la población de mosquitos aumenta y si nosotros hacemos un buen trabajo, vamos a tener menos cantidad de estos animales. Es importantísimo continuar haciendo todas estas tareas y esto del cambio climático en todos lados se está viendo y uno de los factores o preocupaciones que se tiene es el avance de estas enfermedades, sigue aumentando la cantidad de casos y lamentablemente este año tuvimos muchos fallecidos, entonces todo eso va a ir complicándose si no actuamos en consecuencia”.

La prevención como clave

El director del equipo de Vigilancia recordó que aunque las condiciones están dadas para que exista un mayor número de índice larvario, la sociedad tiene un papel protagónico, “no tenemos que tener lugares que acumulen agua para la proliferación de mosquitos, tiene un gran factor humano, nosotros recorremos y encontramos todavía piletas pelopinchos que están sucias y con mosquitos”.

“En cuanto a la presencia de pastos y malezas, esto les sirve como refugio pero no para su reproducción, necesitan acumulación de agua para poder poner sus huevos pero siempre es bueno tener los terrenos cortados, el patio con el pasto bajo porque no solamente hay mosquitos sino también otros animales”, aclaró.

El especialista por otra parte se refirió a las personas que fumigan con insecticida sus patios, “esto no tiene ningún efecto contra por la prevención del dengue, lo que hay que hacer es revisar si encontramos acumulación de agua, esto es repetitivo pero vamos a seguir trabajando hasta que no haya una vacuna contra esta enfermedad, tenemos una ahora pero hay que ver cuánto cuestay si se hacen vacunaciones masivas, evitaríamos muchas cosas. Tenemos también la enfermedad como el chikungunya que también viene avanzando fuertemente y las personas que ya han tenido esta enfermedad siguen con problemas articulares y después el zika, otros virus que seguramente llegarán por lo que tenemos que seguir trabajando”.