Locución, una carrera con 30 años de historia en Misiones

martes 04 de julio de 2023 | 12:45hs.

Ayer se celebró el Día Nacional del Locutor, fecha en la que se conmemora el nacimiento de la entidad gremial que nuclea a los profesionales de la radiodifusión: la Sociedad Argentina de Locutores.

Este año en particular, la fecha coincidió con la celebración de los 30 años de egresados de la carrera de locución en el Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya.

La primera camada estaba compuesta por 17 estudiantes que egresaron en 1993. “Con esta excusa lo que hacemos es festejar los 30 años de egresados”, expresó el director de la carrera y locutor de Radioactiva, la FM de El Territorio, Alejandro Batalla, durante la jornada de conversatorio desarrollada en el aula magna del Instituto Montoya.

A su vez, manifestó que el día comenzó con mucha adrenalina debido al reencuentro entre excompañeros y exestudiantes. “Aprovechamos esta ocasión con el fin de juntarnos, ver en qué anda la profesión y cómo andamos nosotros”, dijo.

En este marco, destacó que al evento fueron invitados reconocidos profesionales del área para disertar sobre los distintos ámbitos de la locución. “Entre los más destacados figuran Silvia Resoalve, una de las 17 egresadas de la primera camada. Ella cuenta la experiencia en el nicho que explotó, es la locutora clásica de radio y nos formó a todos aquí en el Instituto. Está Gustavo Pérez, Agustín Ramírez, locutor de radio municipal, Tomás Mieres, que es relator de deportes virtuales de las últimas camadas, y Natalia Rejala, locutora de actividades lúdicas, la vemos siempre en las tómbolas y los sorteos del Iplyc”, detalló. También estuvieron presentes Maiko Arce, Vianela Piotrowski y Federico Espinola.

Respecto del desarrollo del conversatorio 30 años - 300 locutores, el director de la carrera de locución señaló que “la primera parte fue más emotiva y la segunda fue para hablar más sobre la incidencia de la inteligencia artificial, que nos cruza a todas las profesiones, pero que también se metió con la voz humana”.

Por otra parte, hizo referencia a la carrera de locución, cuya duración es de tres años, y para la cual hay dos requisitos imprescindibles: tener la voz sana y tener actitud.

“Si nunca estuviste al frente de un acto público, no te paraste enfrente de la gente ni hiciste radio, o no sabes por qué te gusta esto, no es recomendable. Hay que pispear por ahí para saber si esto es lo tuyo para no perder tiempo, dinero y un montón de cosas”, analizó.

“La única condición, salvo que haya demasiados postulantes, es que la voz esté sana, sin ni un tipo de patologías no tratables. Y algunos nos sacamos la vergüenza hablando, hay que tener en cuenta eso”, concluyó.