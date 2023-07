Schwartzman y Podoroska, las buenas en el césped

martes 04 de julio de 2023 | 6:01hs.

Los argentinos Diego Schwartzman y Nadia Podoroska debutaron ayer con victorias en el torneo de tenis de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, en la jornada inaugural en la que el cordobés Pedro Cachín cumplió una buena actuación a pesar de su caída ante el Serbio Novak Djokovic, mientras que sus compatriotas Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo quedaron eliminados.



El porteño Schwartzman, ubicado en el puesto 98 del ranking mundial de la ATP, superó con sorprendente comodidad al serbio Miomir Kecmanovic (41) por 6-0, 6-3 y 6-4, tras dos horas y seis minutos de juego.



La cancha 7 del All England Club fue testigo de una versión muy mejorada de Schwartzman, quien manejó el match desde el comienzo y aplastó tenisticamente a un deslucido Kecmanonic, quien sólo le ofreció resistencia en el tercer set, para sortear la primera barrera en Wimbledon como ocurrió en las últimas cuatro ediciones.



El Peque se medirá en la segunda ronda contra el italiano Jannik Sinner (8), quien en el último match del día venció al porteño Juan Manuel Cerúndolo (111) por 6-2-6-2 y 6-2.



Precisamente Cerúndolo se despidió rápidamente de Wimbledon en su debut absoluto en el certamen.



Por su parte, la rosarina Nadia Podoroska avanzó a la segunda ronda con una victoria sobre la checa Tereza Martincova (115) en tres sets, 3-6, 7-6 (7-5), 6-4, consumada en 2 horas y 26 minutos sobre el césped de la cancha número 4 del All England Club.



La rosarina, número 80 del ranking de la WTA, se cobró revancha de la misma rival que la eliminó en la segunda ronda de la edición 2021.



En la siguiente fase, la argentina jugará con la veterana bielorrusa Victoria Azarenka (19), de 33 años, quien fue dos veces campeona de Australia (2012 y 2013) y tres veces finalista del US Open (2012, 2013 y 2020).



A su vez, el serbio Djokovic no dio lugar a sorpresas en su debut y despachó al argentino Cachín con una victoria en sets corridos, 6-3, 6-3 y 7-6 (7-4), en la primera ronda de Wimbledon, en el que aspira a su quinto título consecutivo.

Cachín jugó un partidazo ante uno de los máximos favoritos del evento. Foto: AP

En tanto, Sebastián Báez fue el primer argentino eliminado en Wimbledon 2023, al caer con el chileno Tomás Barrios Vera por 7-6 (9-7), 3-6, 6-3 y 7-6 (7-2).



Por su parte, los otros dos argentinos que se presentaron en la jornada: Tomás Martín Etcheverry y Guido Pella no pudieron terminar sus encuentros por falta de luz natural y los completarán hoy, en una jornada que se postergó casi una hora y 30 minutos por lluvia.



Etcheverry (32) perdía contra el español Bernabé Zapata (53) por 7-6 (7-5), 7-5 y 3-6, y Pella (308) se imponía contra el croata Borna Coric (14) por 6-3 y 4-4 cuando los sorprendió la noche y se suspendió el match por falta de luz natural.



Hoy se producirá el estreno del número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, quien debutará ante el francés Jeremy Chardy (534), mismo día que lo hará la mayor esperanza argentina: Francisco Cerúndolo (19), flamante campeón en Eastbourne, ante el portugués Nuno Borges (68) y del rosarino Federico Coria (104) frente al bielorruso Ilya Ivashka (102).