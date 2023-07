Beckham reveló cómo se enteró de la confirmación del arribo de Messi

martes 04 de julio de 2023 | 6:01hs.

El anuncio de Lionel Messi que aceptaba la oferta de Inter Miami causó una sensación en el mundo del fútbol. No iba a ser su despedida en el Barcelona ni los petrodólares de Arabia Saudita, el nuevo destino del mejor jugador del mundo era la MLS de Estados Unidos.



Desde ese momento, una verdadera revolución se generó tanto en el elenco norteamericano como en sus principales dueños. Como el caso de David Beckham, copropietario del elenco de Florida, que rompió el silencio y habló por primera vez de la llegada del astro argentino.



A diferencia de lo que muchos creen, el ex futbolista inglés reveló que el arribo de la Pulga no lo sorprendió, que lo esperaba, y que siempre mantuvo la confianza de poder lograr una de sus mayores promesas cuando llegó al Inter Miami, el de llevar a las mejores figuras futbolísticas del mundo.



“Hace algunas semanas, me desperté y tenía un millón de mensajes en mi teléfono. Pensé: ‘¿Qué habrá pasado? Usualmente no recibo esta cantidad de mensajes’. Ahí fue cuando lo escuché: Leo confirmó que venía a Miami, aunque obviamente para mí no fue una sorpresa”, reconoció Beckham. en la Sinagoga St. John Wood United.