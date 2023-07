El Coatí y Tirica miran hacia adentro

martes 04 de julio de 2023 | 6:01hs.

Los procesos no son sencillos. Toman su tiempo, pero es necesario que comiencen para poder recoger los resultados en algunos años.



A eso apuntan El Coatí y Tirica, que en los planes inmediatos no tienen intenciones de volver a ser parte de los campeonatos nacionales. Prefieren mirar hacia adentro, potenciar las formativas, mejorar la infraestructura y generar un movimiento económico que, en un par de años, los ponga con serias chances de jugar la Liga Federal.



“Nuestro objetivo por ahora son las formativas y la infraestructura, ya que esto último también es importante tener en condiciones para una Liga Federal”, reconoció Karina Rabosto, presidenta de El Coatí y agregó que es clave el apoyo económico privado y del Estado para poder dar ese salto a un torneo nacional.



El Coatí remodeló su estadio, lo amplió y busca darle mejores condiciones en ese sentido a sus jugadores y socios. Una inversión de ese estilo lleva tiempo y dinero, pero entienden que es clave para poder competir en igualdad de condiciones con otros clubes.



Del otro lado de la vereda el presidente de Tirica, Guillermo Seefrid, explicó que la situación del Felino es similar a la de su máximo rival. Hoy el foco está puesto en las formativas y una Liga Federal le conllevaría un gasto de dinero que hoy las arcas del club no pueden soportar.



De todas maneras, ambos mandatarios del Alto Paraná, coincidieron que volver a los planos nacionales es un sueño para el que comenzaron a trabajar.