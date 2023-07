La curandera y el maestro con sus historias a Brasil

lunes 03 de julio de 2023 | 9:29hs.

Con una historia de fronteras que se entrecruzan, dialogan y transforman: una época pasada que aún tiene continuidades en este presente, la rigurosidad de la ciencia y en las márgenes la sabiduría popular, la ciudad y en sus confines la ruralidad, el grupo de teatro eldoradense Capotó Tiaster representará a la provincia en Brasil.

El elenco fue seleccionado para salir a escena con Rosa y Raquel hacen la curandera y el maestro en el 5º Festival Internacional de Teatro Cidade Dos Anjos en el municipio de Santo Ángelo de Río Grande do Sul, que comenzará mañana y se extenderá hasta el sábado.

La obra escrita y dirigida por Iván Moschner, basada en el libro de José Ramallo La curandera y el maestro cuenta con las interpretaciones de Diana Garay y Gabriela González, y tiene música en vivo y asistencia técnica de Gabriel Salinas.

Esta propuesta teatral se estrenó en 2019 en el marco de los festejos del centenario de Eldorado, luego por la pandemia se suspendieron las funciones que se retomaron a finales del 2021. Desde entonces el grupo levantó el telón y fue aplaudido en distintas localidades y contextos, desde salas de teatro convencionales hasta al aire libre, en patios de escuelas, barrios, colonias, comunidades mbya.

“Un honor”

La obra misionera forma parte de la grilla apertura del festival y saldrá al ruedo mañana a las 19 en el Club Gaucho.

“Para nosotros es un honor haber sido seleccionados, porque al ser un festival competitivo tiene un jurado muy minucioso. Ya tenemos la experiencia de haber participado con otra obra titulada de Madres y de niños, ríos de teatro y hemos ganado premios”, expresó Garay en una charla con El Territorio y ponderó, “nos seleccionaron nuevamente y nos invitaron a ser parte de la apertura, por eso más allá de llevarnos un premio o no, el hecho de poder participar y representar a nuestra provincia ya es un logro hermoso”.

El Festival de Teatro de Santo Ángelo ofrecerá al público 16 obras de Brasil, Colombia, Perú, Portugal y Argentina -con Capotó por Misiones y una compañía de Corrientes-.

Esta muestra de las artes escénicas tiene la característica de ser competitiva, otorga premios en diferentes categorías, a la vez que las devoluciones de los jurados son abiertas y participativas para los elencos y el público.

“Esa instancia de devolución es muy enriquecedora y salen preguntas tanto de compañeros de otros elencos como del público, es un aprendizaje”, subrayó.

Reencuentro

Para esta incursión artística en castellano por tierras brasileñas distantes a unos 300 kilómetros de la Capital del Trabajo, todos los integrantes del proyecto se reencontraron para emprender el viaje juntos.

Moschner llegó a Eldorado desde Buenos Aires el jueves para asistir a una función de la obra en una sala local el viernes y luego ensayar y trabajar en equipo en los ajustes de ser necesario.

La obra se presentó el viernes en Eldorado, antes de su viaje, y el público local apoyó al elenco llenando la sala. Foto: Matías Bordón



“Nos reencontramos varios años después del estreno, que fue hace cuatro años. Es una experiencia inquietante, y estoy contento de que pude venir para viajar con el elenco y con la obra a Brasil”, explicó Moschner, que junto a las actrices recordó el proceso para hacer realidad el espectáculo.

“Cuando empezamos con el proyecto vimos muchos textos que al final no quedaron hasta que llegó a nuestras manos este libro de Ramallo donde cuenta la historia de su arribo a Misiones, él era un docente y se encuentra con la curandera, que era como el sistema de salud del pueblo, era la década de 1940, él viene con una campaña de vacunación y con cuestiones de la medicina que se desconocían por acá y se acerca a la curandera y forman un vínculo para trabajar por la gente del pueblo”, describió el artista.

“Entonces se me encomendó escribir el guión para la obra, como yo vivo en Buenos Aires trabajamos mucho con la virtualidad, y eso que fue antes de la pandemia, cuando todavía no era muy común eso. En todo el proceso viajé tres veces a Eldorado, después las actrices hicieron muchas funciones, yo las sigo con material que me pasan, pero desde que fue el estreno esta va a ser la primera vez que nos reencontramos nuevamente para esta obra”.

Consideró Moschner que el eje del trabajo en la dirección tiene que ver con lo que se mostrará en la escena, “la pregunta mía y el desafío, creo, está dado por pensar ¿qué verá y qué comprenderá el público?, teniendo en cuenta que es una obra que se presenta en otro idioma. A nosotros no no importa si ganamos el festival, pero como artistas nos interesa mucho que suceda el teatro, que es cuando hay una conexión entre lo que se propone en el escenario y el público”, dijo y amplió, “en esta obra lo que sucede en la escena tiene mucho que ver con la palabra, con el vínculo entre el maestro y la curandera y cómo a partir de esos diálogos se lleva la historia. Por eso pienso que va por allí, el reforzar lo que se observa, el cuerpo en la escena, para ayudar a que el público entienda enseguida y de manera anecdótica lo que acontece”.

En este punto, las intérpretes aportaron que la narrativa, al situarse en una región fronteriza y que incluso aparece el portuñol, tiene puntos de contacto con el país vecino. “Pensamos que es una historia que sucedió en otra época pero que hay cosas que aún siguen sucediendo en nuestros pueblos, y hay costumbres y paisajes que quizás puedan resultarles familiares”, indicaron.

Con mucha expectativa en la experiencia venidera, el elenco apuesta a seguir andando caminos y escenarios con esta historia entrañable de un tiempo pasado en que todo estaba por hacerse y faltaban muchas cosas pero la voluntad y la solidaridad para sacar adelante a la comunidad eran valores que motivaban a las personas.