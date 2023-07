La mamá del chico asesinado en Córdoba culpó al compañero detenido: “Es un psicópata basura”

lunes 03 de julio de 2023 | 8:45hs.

La mamá de Joaquín Sperani, el adolescente que encontraron muerto en Córdoba, culpó al compañero de escuela de su hijo que está detenido por el crimen. “Todo indica que fue él quien lo mató, es un psicópata basura”, aseguró en diálogo con TN.

En medio del dolor y la conmoción, sentenció: “Hay muchas pruebas que lo incriminan. Era un amigo de toda la vida, no sé qué se le cruzó por la cabeza”. “En este momento no tengo las fuerzas para hablar, pero en unos días voy a decir un montón de cosas”, añadió.

El cuerpo de la víctima fue hallado la tarde de este domingo en una casa abandonada ubicada a unos 100 metros de la escuela secundaria a la que concurría en la ciudad de Laboulaye.

Así fue la desaparición de Joaquín Sperani

El adolescente era buscado desde la tarde del jueves 29, cuando no asistió al colegio Ipem Nº 278 “Malvinas Argentinas”. La última vez que lo habían visto fue alrededor de las 15 con el uniforme puesto. La preceptora de su curso confirmó que no se encontraba en el aula cuando tomó asistencia. Un dato que sumó más confusión es que su bicicleta estaba en el patio de la escuela, aunque sus compañeros no pudieron dar certezas sobre si lo habían visto ese día.

Las horas pasaban y seguía sin aparecer, al mismo tiempo que tampoco se comunicaba con su madre, Mariela Flores. En medio de la desesperación, la mujer realizó una denuncia cuando ya era la noche del jueves. La búsqueda de Joaquín movilizó a toda la ciudad e inmediatamente sus familiares y amigos comenzaron una campaña por redes sociales para pedir por su aparición.

Este sábado 1º de julio convocaron a una marcha y los asistentes caminaron por las distintas calles de la ciudad. La movilización terminó en la Jefatura de la Unidad Regional Departamental. Finalmente, este domingo el adolescente fue encontrado sin vida en una casa abandonada. Al lugar acudieron bomberos, un servicio de emergencia, policías y la fiscalía de turno para retirar el cuerpo e iniciar las primeras investigaciones del caso.