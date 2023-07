Batalló para levantar cabeza a nivel local

lunes 03 de julio de 2023 | 6:01hs.

El apoyo de la gente de Boca un domingo por la noche a las 21.30 tuvo su premio recién en el segundo tiempo, con un equipo que no jugó bien pero que logró vencer por 2 a 0 a un rival durísimo como Sarmiento, con goles de Miguel Merentiel y Cristian Medina.



Nunca tan cierta la diferencia de la posesión del balón como la que marcó el primer tiempo en la Bombonera, con un 84 % por ciento para el local y apenas un 16 % para la visita. Sarmiento le regaló la pelota a Boca. Pero ese dominio absoluto que pueden suponer esos números no estuvo acompañado por una actuación contundente del equipo de Jorge Almirón. Tuvo la pelota pero no supo encontrar espacios para perforar la disciplinada línea de cinco que identifica el estilo de Israel Damonte.



Las emociones en el primer episodio no se hicieron presentes debido al planteamiento táctico generado por Sarmiento que impidió en diferentes oportunidades la apertura del marcador durante el primer periodo.



Sin embargo, el escenario cambió en el segundo tiempo luego de una jugada comandada por Romero, quien encontró el espacio en la banda izquierda para luego meterle un centro a Merentiel, quien se abrió el marcador a la altura del minuto 27.



Minutos más tarde, Sarmiento no pudo detener la carrera de Vázquez quien encaró en el fondo para que con un pase justo y preciso se la entregara a Medina para anotar el 2 a 0.



Con este resultado, el equipo de casa escala a la casilla 11 del torneo y en la siguiente salida jugará ante Unión en condición de visitante. Mientras que Sarmiento hará lo suyo ante Talleres de Córdoba.