“Me divertí arriba del auto”, dijo Rudito

lunes 03 de julio de 2023 | 6:01hs.

El semblante del piloto de Puerto Iguazú, Rudito Bunziak, luego de la final del TC Pista cambió respecto al sábado, en el que no había funcionado bien.



Es que ayer en la final pudo avanzar 12 puestos con un auto que mejoró mucho y que sólo se cayó en su rendimiento sobre el final cuando el calor empezó a avanzar en la pista.



“Es muy importante el avance que hicimos. En esta categoría cuesta mucho pasar y hoy -por ayer- pudimos meternos entre los 15 primeros. Al principio de la carrera tuvimos gran ritmo y lo pude aprovechar para avanzar. En el final el auto se cayó un poco por el calor y la temperatura de pista, los frenos sufrieron un poco, pero avanzar 12 puestos no es fácil, el auto mejoró y ese es el camino que tenemos que seguir”, dijo Bundziak.



“Me divertí arriba del auto, con cada sobrepaso y dimos todo para tratar de darle un poco de alegría al público que tuvo una respuesta increíble. Me voy lleno de cariño y afecto, el público siempre me alentó y fue un muy buen fin de semana gracias a ellos”, resaltó mientras se seguía sacando fotos con la gente que lo felicitaba por su avance.



Las voces del podio

La felicidad de Chapur luego de bajarse del podio era total. Es que tuvo un auto contundente, logró su segunda victoria de la temporada y aseguró 16 puntos bonus para la copa de Plata. “Estas carreras se ganan así cuando el conjunto funciona perfecto. Tuvo un gran ritmo el Torino. Nos viene muy bien para el campeonato y para tener más puntos bonus en la Copa”, dijo Metralleta.



El piloto cordobés logró su sexta victoria en 38 presentaciones en el TC Pista y cortó la hegemonía de Ford en este circuito. La marca del óvalo se impuso en cuatro de las últimas cinco finales. Del mismo modo, Torino no vencía en Posadas desde que lo hizo Martín Ponte el 22 de junio de 2008.



Olmedo avanzó desde el sexto al segundo puesto a fuerza de buenas maniobras y sumó buenos puntos para ocupar el tercer puesto en el torneo.



“Fue una carrera muy linda. Esto de largar de atrás nos pasa porque no estamos clasificando bien. Pero empezamos a avanzar desde las series. Sobre el final hicimos lindas maniobras con Agustín (Martínez), con unas tijeras. Y si bien fui después en busca de Chapur, tenía más auto”, dijo el piloto del Moriatis Competición.



“Empezamos bien, avanzando dos posiciones. Después quisimos enfriar los frenos pero se me vino Jeremías rapidísimo. Intentamos mantener el ritmo para que nadie salga perjudicado, pero contento con esta posición y los puntos obtenidos”, dijo Agustín Martínez, que con el tercer puesto de ayer se mantiene segundo en el campeonato a 17,5 unidades del puntero, Tobías Martínez (Chevrolet) quién finalizó sexto.