Hubo cuarteto en el TC Pista

lunes 03 de julio de 2023 | 6:01hs.

La octava final del TC Pista fue al ritmo del cuarteto que impuso el cordobés Facundo Chapur (Torino) quien se impuso de punta a punta en una entretenida carrera que se disputó ante una multitud, que copó el autódromo de Posadas.



El podio lo completaron el salteño Jeremías Olmedo (Chevrolet) y el entrerriano Agustín Martínez (Ford), quienes dieron el espectáculo ante la contundencia que mostró Chapur.

El duelo del día lo protagonizaron Agustín Martínez y Jeremías Olmedo. Foto: Víctor Hugo Paniagua

Mientras que el misionero Rudito Bundziak (Chevrolet) hizo una gran remontada desde el puesto 26, avanzó 12 lugares, y llegó en la 14ª posición ante su gente.



Una gran final

En la largada Facundo Chapur (Torino) aguantó a Agustín Martínez (Ford) y empezó a escaparse en cada una de las vueltas.



Bundziak hizo una gran largada y en la primera vuelta pasó tres autos para ubicarse en la 23° posición. Rudito siguió avanzando y en la tercera vuelta, cuando salió el auto de seguridad, ya estaba 19°.



La neutralización fue por el accidente que tuvo Matías Canapino (Chevrolet), quien recibió un toque desde atrás en la recta posterior al carrusel y terminó impactando fuertemente contra un talud de tierra y terminó volcando. El arrecifeño se bajó por sus propios medios.

Los toques estuvieron a la orden del día en el TC Pista. Foto: Víctor Hugo Paniagua

“Salí despedido para adentro, no me llegué a dar cuenta de nada… Funcionó todo bien y sólo tengo algunos dolores musculares”, expresó Canapino luego de un chequeo de rutina en la sala médica del autódromo.



Lo mejor de la carrera

En el relanzamiento, Chapur volvió a aguantar a Martínez y con un auto contundente empezó a establecer claras diferencias.



Martínez no le pudo seguir el ritmo ya que el salteño Jeremías Olmedo, que venía avanzando desde la sexta posición, no le dio paz. En la vuelta 15 los dos protagonizaron la maniobra del fin de semana. Olmedo emparejó al entrerriano y los dos viajaron a la par durante dos vueltas, con varios intercambios de posiciones, hasta que el salteño pudo superar al entrerriano y ubicarse segundo.



Mientras tanto, Rudito seguía avanzando y ya se ubicaba 17°. En las vueltas finales Bundziak pudo ganar tres puestos más y terminó en la 14ª posición.



Chapur demostró todo su potencial este fin de semana, logrando la pole, ganando la serie más rápida y la final, logrando así su segunda victoria de la temporada y la sexta en 38 participaciones en la categoría.



Con este resultado, Tobías Martínez (Chevrolet), que llegó sexto, sigue liderando el campeonato de TC Pista, con 294 puntos. Agustín Martínez (Ford) continúa segundo, ahora a 17,5 unidades.



La próxima fecha del TC Pista se llevará a cabo el 22 y 23 de julio en San Juan.

Resultados 8° Fecha Posadas

Piloto Marca tiempo 1. 4) Chapur, Facundo Torino 37;16.731 2. 3) Olmedo, Jeremías Ford 37;19.752 3. 11) Martínez, Agustín Ford 37;25.037 4. 113) Lugón, Rodrigo Ford 37;28.175 5. 60) Teti, Jerónimo Torino 37;28.618 6. 107) Martínez, Tobías Chevrolet 37;28.808 7. 9) Azar, Diego Torino 37;29.519 8. 117) Abdala, Tomás Ford 37;30.019 9. 14) De Brabandere, Agustín Ford 37;30.868 10. 119) Palazzo, Hernán Toyota 37;31.197 11. 140) Chansard, Gaspar Dodge 37;34.462 12. 178) Tomasello, Juan Manuel Chevrolet 37;37.536 13. 109) Moscardini, Nicolás Ford 37;38.163 14. 44) Bundziak, Rudi Chevrolet 37;41.694 15. 8) Impiombato, Nicolás Chevrolet 37;42.822 16. 131) Rasuk, José Dodge 37;48.102 17. 137) Scoltore, Juan Chevrolet 37;49.311 18. 18) Salse, Sebastián Dodge 37;51.140 19. 129) Pilo, Juan Pablo Ford 37;53.649 20. 71) Brezzo, Tomás Chevrolet 38;04.163 21. 12) Valle, Lucas Dodge 38;04.878 22. 21) Gandulia, Gabriel Ford 38;07.538 23. 94) De La Iglesia, Lautaro Dodge 38;12.513 24. 74) Granara, Ramiro Chevrolet 38;25.167 25. 86) Maceira, Juan Ignacio Chevrolet 38;54.758 26. 193) Castro, Marcos Ford a 1 vuelta 27. 27) Valle, Mario Chevrolet a 1 vuelta 28. 54) Cotignola, Luciano Torino a 6 vueltas 29. 123) Reynoso, Sebastián Ford a 8 vueltas 30. 116) Micheloud, Thomas Ford a 12 vueltas 31. 6) Canapino, Matías Chevrolet a 18 vueltas

Promedio: 140,670 Km/H

Record de vuelta: Nro 4 (Chapur) vuelta 6 en 1:38.690 a 159,408 Km/H

Excluido auto N° 100 (Reutemann) por toques multiples

Apercibido auto N°21 (Gandulia) por Maniobra Peligrosa al auto N°94 (De La Iglesia)

Apercibido auto N° 178 (Tomasello) por toque al auto N° 193 (Castro)

Campeonato 8/15

Piloto Marca Puntos 1. 107) Martínez, Tobías Chevrolet 294 2. 11) Martínez, Agustín Ford 276,5 3. 113) Lugón, Rodrigo Ford 249 4. 3) Olmedo, Jeremías Ford 236 5. 4) Chapur, Facundo Torino 235 6. 94) De La Iglesia, Lautaro Dodge 210 7. 12) Valle, Lucas Dodge 196 8. 119) Palazzo, Hernán Toyota 193,5 9. 140) Chansard, Gaspar Dodge 181 10. 14) De Brabandere, Agustín Ford 176,5 11. 6) Canapino, Matías Chevrolet 174 12. 8) Impiombato, Nicolás Chevrolet 172,5 13. 27) Valle, Mario Chevrolet 165 14. 9) Azar, Diego Torino 162 15. 109) Moscardini, Nicolás Ford 160 16. 131) Rasuk, José Dodge 155,5 17. 44) Bundziak, Rudi Chevrolet 148 18. 129) Pilo, Juan Pablo Ford 141,5 19. 54) Cotignola, Luciano Torino 135,5 20. 178) Tomasello, Juan M. Chevrolet 134,5 21. 21) Gandulia, Gabriel Ford 132 22. 137) Scoltore, Juan Chevrolet 128,5 23. 193) Castro, Marcos Ford 125,5 24. 60) Teti, Jerónimo Torino 119,5 25. 18) Salse, Sebastián Dodge 119 26. 55) Domenech, Alfonso Torino 106,5 27. 117) Abdala, Tomás Ford 99 28. 116) Micheloud, Thomas Ford 99 29. 100) Reutemann, Ian Chevrolet 96 30. 86) Maceira, Juan Ignacio Chevrolet 90 31. 123) Reynoso, Sebastián Ford 88 32. 71) Brezzo, Tomás Chevrolet 73,5 33. 101) Weimann, Alejandro Torino 54 34. 69) Herrera, Agustín Ford 51,5 35. 40) López, Maximiliano Ford 50 36. 77) Abella, Sebastián Dodge 36 37. 121) De Benedictis F., Franco Dodge 24,5 38. 88) Deambrosi, Franco Ford 24 39. 74) Granara, Ramiro Chevrolet 24 40. 166) Iglesias, Fernando M. Chevrolet 9 41. 63) Bonelli, Próspero Chevrolet 3,5

La 3° fecha de la Copa Speedagro fue para Perino

Brian Perino se quedó con la tercera fecha de la Liga Speedagro que se disputó ayer en el autodromo de Posadas, sin la presencia de misioneros.



Perino logró la segunda victoria consecutiva de la temporada y se convirtió en el piloto más ganador de la Liga Speedagro con cinco victorias. El podio lo completaron Javier Manta y Maximiliano Daian.

Jonatan Castellano tuvo un fin de semana para el olvido en Posadas

Jonatan Castellano (Dodge), que había llegado a la Tierra Colorada como puntero del torneo un punto por encima de Werner, no sólo perdió la cima de la tabla sino que cayó cuatro posiciones. El piloto de Lobería comenzó con el pie izquierdo al romper el motor durante los entrenamientos que lo obligó afrontar el fin de semana con un multiválvulas de repuesto.



En la Final quedó 30º a dos vueltas del líder y ahora marcha quinto en el torneo a 39 puntos de Werner.

El TC generó ingresos por más de $350 millones

La 8° fecha del Turismo Carretera (TC) que se llevó adelante durante el fin de semana en Posadas generó ingresos por más de 350 millones de pesos, además se registraron más de 5 mil arribos y más de 15 mil pernoctaciones, informaron desde el ministerio de Turismo. Por otro lado, indicaron que el promedio de estadía rondó las “3,5 noches y un gasto promedio de 35.300 pesos”, indicó el ministro de Turismo, José María Arrúa.

En El Calafate comenzará el campeonato 2024 del TC

Tras haber ingresado al calendario del Turismo Carretera en 2022, El Calafate quiere posicionarse como una plaza fuerte dentro del mundo TC. De hecho, el autódromo Enrique ‘Quique’ Freile será sede de la 1ª fecha del calendario 2024. La noticia la dio el sábado el intendente, Héctor Javier Belloni, y ayer la confirmó el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, en Posadas.