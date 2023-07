“Contento con el avance y con el cariño de la gente”

lunes 03 de julio de 2023 | 6:01hs.

El obereño Carlitos Okulovich llegó a su box a puro acelerador y feliz por haber cerrado su mejor actuación del año.



“Se hizo corta la carrera con tantos autos de seguridad, teníamos autos para avanzar, quedamos 16, en un momento veníamos más adelante pero tuve un toque con Otto Fritzler (Ford) y perdimos lo que habíamos ganado, pero sobre el final pude recuperar y terminar 16. Feliz porque el auto funcionó mejor de lo que veníamos funcionado, así que me voy contento por el avance que pude hacer con lindas maniobras para la gente y con el enorme cariño de la gente, en la previa, durante la carrera y después”, dijo Okulovich mientras firmaba gorras y remeras de los misioneros que se agolpaban frente a su box.



Por su parte, el ganador Mariano Werner afirmó: “Agradezco a mi enorme equipo. Fue una carrera difícil, los pace car enfriaron todo. Pero hasta la vuelta 7 u 8 fue carrera pura y ahí pude hacer una buena ventaja y controlar a Urcera. En el resto de la carrera hubo muchas interrupciones, pero lo pude controlar con un auto que mostró un buen nivel general y muy buena tracción”.



Mazzacane sigue funcionando bien y sumó su segundo podio del año. “Tengo mucha bronca porque lo que menos necesitaba eran tantos pace car. Los autos no se gastaron y lo que yo necesitaba era que su auto se gastara. Pero me conformo con el resultado y con los puntos que sumé, que son muy importantes”, dijo el piloto platense.

8/15