Los que hicieron el aguante todos los años

sábado 01 de julio de 2023 | 12:30hs.

Los integrantes de ‘La barra de la Isla, tu mujer me ama’, fueron noticia a nivel provincial y en los principales portales de automovilismo del país por ser los primeros en llegar al Autódromo de Posadas el martes a las 14, para poder ver la 8° fecha del Turismo Carretera.

Durante dos días, con frío o lluvia encabezaron la fila para entrar y ni bien se abrieron las puertas fueron a su lugar preferido, la isla en la zona del Carrusel, donde siempre están en cada fecha del zonal y donde se forjó la amistad que los unió en el 2007, mirando el primer TC en Posadas.

La banda de la Isla esta integrada por más de 60 personas de Posadas, Garupá y de distintos puntos de la provincia y el país. Los de Posadas y Garupá siempre están presentes en cada una de las fechas del Zonal Misionero y que no se pierden ninguna categoría nacional que viene al autodromo capitalino.

“La barra de la isla se formó hace 16 años, en el primer TC en Posadas. Somos aproximadamente un grupo de 60 personas que nos une la misma pasión: disfrutar de los fierros y pasamos un hermoso fin de semana con la familia y los amigo”, contó Héctor, uno de los integrantes.

“Dentro del grupo somos hinchas de todas las marcas pero nadie se pelea, vamos todos con el único objetivo de compartir la pasión por el automovilismo y por el TC. Es tan grande que desde el martes ya estuvimos haciendo la fila palpitando el TC”, agregó Diego, otro de los integrantes.

“Esto es una pasión, es difícil explicarlo con palabras. La gente nos ve divirtiéndonos, compartiendo y se va sumando. Yo me sumé en un TC y no me fui más y ahora estoy todos los años, llueve haga frío o calor acá estamos, somos felices acá”, resaltaron los integrantes mientras compartían un mate en la tarde del jueves a la espera de que empiecen a sonar los motores.

Sobre cómo nació el particular nombre de la barra, uno de los integrantes recordó que “en uno de los primeros TC en Posadas estábamos acá y otro grupo del otro lado a los gritos, que empiezan a aparecer cuando cae la noche, pero siempre en tono de broma. Y cuando ya del otro lado no queda más garganta uno de los nuestro que ya estaba alegre, le gritó, ‘Tu mujer me ama’ y todos estallamos en risa y quedó ese nombre para la ‘Barra de la Isla, tu mujer me ama’, rememoró uno de los integrantes.