Efecto Lotocki: cirujanos misioneros instan a consultar a especialistas

sábado 01 de julio de 2023 | 6:00hs.

El caso del médico misionero Aníbal Lotocki, que le practicó diversos procedimientos a la modelo Silvina Luna -quien permanece internada con serias consecuencias en sus riñones-, despertó una serie de interrogantes y puso en el centro del debate a la cirugía estética y la búsqueda del cuerpo ideal.



Aunque en la actualidad son más comunes los tratamientos estéticos, como la aplicación de bótox en el rostro o el relleno de las mamas o glúteos, cada paciente debe asegurarse de acceder a consultas con un médico especialista certificado a realizar cirugías plásticas o intervenciones no invasivas, para evitar problemas a posteriori.



En diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, el cirujano plástico Gustavo Abrile remarcó que “lo más importante antes de realizarse una intervención es hacer una consulta con un profesional certificado en el área”.



Según el Colegio de Médicos de Misiones, en la provincia hay 19 cirujanos plásticos habilitados para procedimientos estéticos y reparadores distribuidos en Posadas, Oberá, Eldorado y Jardín América.



Asimismo, Abrile -uno de estos profesionales- hizo hincapié en que la responsabilidad del profesional es llevar adelante una buena evaluación previa del paciente.



“Una buena evaluación del paciente comienza con un buen interrogatorio, que no es más ni menos que preguntarle sus antecedentes: si tuvo alguna enfermedad, algún problema de salud y de qué tipo, si tiene alergias, intolerancia a algún medicamento, si tuvo alguna experiencia quirúrgica y, en el caso de las mujeres, si pasaron por la maternidad”, señaló.



“Eso nos va a permitir tener una pequeña historia de salud del paciente. En función de ello y del motivo que lleva al paciente a realizar la consulta, tenemos que informar detalladamente qué es lo más correcto”, añadió.



La cirugía plástica, al igual que muchas áreas de la medicina y de la ciencia, supo aprovechar los avances de la tecnología para realizar procedimientos de formas menos invasivas.



“Tenemos diferentes opciones, tanto para las mamas como para los glúteos. Si uno quiere dar volumen y firmeza, necesita un implante que tiene un gel cohesivo, de silicona, que tiene la particularidad de tener una cobertura externa resistente”, detalló el especialista.



“Otra alternativa es, si el paciente dispone, poner en la mama tejido adiposo de otra región, como el abdomen. Uno puede retirar tejido adiposo con una cánula, habitualmente llamada liposucción, y utilizarlo para darle un volumen a la mama. No es igual que el implante, pero no es excluyente”, indicó.



A su vez, agregó que la tercera opción es utilizar sustancias sintéticas. “Durante unos 30 años tuvimos las que no eran reabsorbibles, que ocasionaron muchos inconvenientes y se retiraron del mercado. Hoy por hoy, tenemos el ácido hialurónico, que es una sustancia reabsorbible y pasó a ser una opción de relleno de pocas cantidades, sea para los glúteos o la cara”, dijo.



Sin embargo, aclaró que para las mamas el ácido hialurónico suele ser utilizado excepcionalmente. “Por todo lo que atañe a las patologías benignas y malignas de la mama, se prescinde de utilizar sustancias sintéticas de las que no se tiene la seguridad radiológica”, explicó al respecto.



En tanto, indicó que “el Metacril fue lo que originalmente entró al país como sustancia de relleno reabsorbible que, particularmente, se utilizaba en escasa cantidad para la corrección de defectos en la región facial, para relleno de labios, simetría en la nariz, el mentón o en las cejas”.



En este marco, subrayó que “si el paciente está bien informado y el profesional da detalladamente la información, va a entender los pros y los contras de cada procedimiento”.



Especificidad

Una realidad cada vez más común es la de odontologos que realizan tratamientos estéticos como inyección de bótox. Si bien tienen habilitación para tal práctica por parte del Ministerio de Salud de la Nación, Abrile consideró que “cada uno, como profesional, sabe cuáles son sus límites y para lo que está entrenado”.



“Muchas veces, por ser procedimientos lucrativos, hay profesionales que los realizan sin estar habilitados para tal procedimiento, y eso pasa por la responsabilidad”, sopesó.



Sobre este punto, analizó que “en el caso de la cara, hay una discrepancia de qué es lo que compete a un cirujano plástico. Toda la estructura del rostro, sea ósea, muscular, adiposa o cutánea, fue siempre patrimonio de la reconstrucción y, obviamente, de la estética. Nosotros tenemos un manejo de la anatomía de la región que probablemente los odontólogos no tengan, pero ellos se sustentan en lo que es el maxilar superior y el inferior, y es una gran tentación hacer procedimientos que tienen que ver con rellenos y con toxinas botulínicas en el rostro”.



Por otra parte, Abrile aseguró que para las cirugías plásticas no hay exclusiones de pacientes que padezcan patologías, siempre y cuando haya un manejo prequirúrgico adecuado. “Hay que tener la certeza de consultar a un profesional certificado. El profesional debe explicar acabadamente cuales son los pros y los contras del procedimiento que está sugiriendo realizarse, cuáles pueden ser las complicaciones, cómo se debe seguir, qué cuidados debe tener el paciente”, concluyó.

El antecedente en Posadas en 2007

Romina Vega, una joven posadeña de 21 años, fue paciente de Aníbal Lotocki y falleció tras ser operada en 2007 en la clínica que este tenía en Córdoba entre Colón y Félix de Azara, de la capital misionera. El caso sucedió en febrero de ese año y sacudió a la opinión pública local. La joven se había realizado una liposucción en el abdomen, cintura y brazos y con inyección de grasa en los glúteos, y murió tras horas por una “embolia de grasa”, cuando fue trasladada de urgencia a otra clínica. En noviembre de ese año el juez José Luis Rey sobreseyó al médico por falta de mérito.



Luego de la intervención Romina sufrió un edema de pulmón que terminó con su vida en una clínica céntrica, donde fue trasladada tras el procedimiento en el establecimiento de Lotocki.



El 20 de febrero de 2007, el juez Rey y la médico forense Mónica Palacios inspeccionaron la clínica de Lotocki, Full Esthetic Center, en pleno centro posadeño.



Nueve meses después el magistrado Rey determinó que el médico no tenía mayor responsabilidad que la de un “homicidio culposo”, por el cual terminó sobreseído por “falta de mérito”, pagando una fianza que alcanzó los 50.000 pesos.

Caso Luna: por qué se vieron afectados los riñones

En diálogo con El Territorio, el médico nefrólogo Ignacio Larzabal explicó que las inyecciones de metacrilato en grandes cantidades conduce a que el cuerpo genere calcio en abundancia.



El galeno habló del caso de la exvedette, aunque aclaró que lo hacía en base a la información que se estaba difundiendo a través de los medios, ya que el Hospital Italiano donde está internada no emite partes médicos.



“A ella se le inyectó un material, supuestamente metacrilato, que generó una toxicidad renal que se llama nefrocalcinosis. Esto hace que el calcio que está en el cuerpo se deposite en otros lugares que no debería haber calcio, en este caso los riñones que empiezan a tener un mal funcionamiento”, señaló.



Dijo que más allá de que el tratamiento sea acorde, la persona puede llegar a un estadio más grave y la hemodiálisis es lo más acorde en esos casos.



“Lo que da más calidad de vida en esas situaciones es el trasplante renal”, indicó y aclaró que ahora no se le puede hacer esa práctica porque la modelo se encuentra atravesando una sepsis producto de una bacteria e inmunodeficiencia por administración de medicamentos, entre ellos corticoides.