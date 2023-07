Los misioneros que dejaron su huella en el TC Pista

sábado 01 de julio de 2023 | 6:01hs.

La llegada de Rudito Bundziak al TC Pista, hizo que los misioneros vuelve a poner el ojo en la categoría telonera del TC, donde varios misioneros dejaron su huella.



Okulovich el primero

Bundziak es el quinto misionero en correr en el TC Pista. El primero fue Carlos Okulovich (padre), quien en 1998 corrió y ganó las dos carreras que disputó (Autódromo de 9 de Julio y en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires) con el Ford de los hermanos Colloca. Luego de eso saltó al TC.

Carlos Okulovich padre disputó y ganó dos carreras en el TC Pista con el Ford de los hermanos Colloca. Foto: Archivo ET.

Un auto hecho en Misiones

En el 2001, el eldoradense Javier Guido González disputó 4 carreras en el TC Pista (Punta Indio, La Plata, Rafaela y Paraná) sumando 3 puntos con un auto hecho íntegramente en Misiones.



“Fue una gran satisfacción porque todo el auto se hacía acá. Lamentablemente era 2001, se me cayeron varios sponsors y entre eso y la pelea de la ACTC con el ACA, me cambiaron los planes, porque la idea era arrancar haciendo todo el año en el Turismo 4000 argentino y un programa de 5 carreras en TC Pista. Pero al haber ido al TC Pista no me dejaron hacer el 4000”, recordó González.



El que más corrió

En el 2008, el posadeño Jorge Litwiñiuk, corrió 13 carreras con la Dodge del Crucero del Norte Competición. Su mejor resultado fue un 10º puesto logrado en el Autódromo Termas de Río Hondo en Santiago del Estero.



Ese mismo año el piloto de Aristóbulo del Valle Crispín Beitia, debutó e hizo podio en su única participación de ese año con la Dodge del Bessone Sport, al llegar segundo en el Autódromo de Posadas.

Crispín Beitia hizo podio con la Dodge de Bessone. Foto: Archivo el Territorio

La última participación de Beitia en el TC Pista fue cuando corrió en el 2011 nuevamente con una Dodge del Bessone Sport. En esa ocasión tuvo que abandonar cuando corrió en el Autódromo de Posadas.