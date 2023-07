El sueño del Pibe

sábado 01 de julio de 2023 | 6:01hs.

Hace un par de semanas el posadeño Lautaro Bermúdez (16 años), alumno del 4°D del Instituto Janssen, le escribió a través de instagram a Jonatan Castellano, líder del campeonato del Turismo Carretera, para cumplir su sueño de poder integrarse y trabajar en un equipo del TC.



Luego de unos días recibió un sorpresivo mensaje del Castellano Power Team para formar parte del equipo en la 8° fecha del TC, que se corre en Posadas.



“Esto es un sueño para mí. Trabaje en el zonal con las pasantías que se habilitaron ahora, con el equipo de Pomelo Barberan en el TCM y me gusto mucho y como venía el TC le mande un mensaje a Jonatan y me respondió, no lo podía creer, fue todo muy loco, no le dije a nadie, ni a mis compañeros. Yo quería seguir aprendiendo ya que yo sigo la modalidad automotores y me contestaron que venga y acá estoy, cumpliendo un sueño, no lo puedo creer”, contó luego de almorzar con el equipo y poder ajustar algunas tuercas del motor de la Dodge que lidera el campeonato.



“Es una muy linda experiencia estar acá”, agregó el alumno.

Lautaro Bermúdez ajustando las tuercas en el motor de Castellano. Foto: NG

Emiliano Campos, integrante del Castellano Power Team, comentó a El Territorio que “este tipo de experiencia son muy lindas porque los chicos quieren aprenden y compartir, se les nota la pasión y para nosotros también es enriquecedor enseñarles y compartir con ellos un fin de semana”.



“Es muy bueno que tome la iniciativa porque eso quiere decir que le gusta y estamos formando mecánicos que hoy nos faltan”, indicó.

El TC llega con 51 pilotos anotados

Son 51 los pilotos anotados para la octava fecha del TC. Vuelven Juan José “El Mago” Ebarlín (Chevrolet) y Nicolás Cotignola (Torino). Solamente en el 2007 hubo más máquinas que en esta edición.



Por su parte, el sanjuanino Facundo Della Motta, cambió de equipo y formará parte del equipo Martínez Competición.