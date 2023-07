Okulovich va por la recuperación

sábado 01 de julio de 2023 | 6:01hs.

Siempre que viene una categoría nacional a Misiones el nombre de Carlitos Okulovich (Torino) es una referencia, y una ilusión para el público misionero que sueña con ver a un Misionero en el podio del Turismo Carretera.



La llegada del TC, para la disputa de la octava fecha del calendario, lo tendrá como uno de los animadores y además recibiendo el cariño de su gente.



“Suena a frase hecha, pero correr en Posadas es algo distinto. Más con el fervor y la cantidad de público que sigue al TC y que en esta edición respondió como nunca. La magnitud de la categoría potencia todo. Vivo una semana muy intensa, es la carrera más especial del año”, afirmó Carlitos.



Dar vuelta la historia

El integrante del Maquin Parts Racing sabe que llega a un escenario en el que, además, alcanzó rendimientos muy altos, supo imponerse en una serie y estar muy cerca del podio. La palabra del obereño, en la previa de Posadas, deja en claro que buscará la recuperación y hacer un quiebre en la actual temporada.



“Tengo varias carreras disputadas en este autódromo y guardo muy lindos recuerdos. Varias veces –por suerte- con buenos resultados- y en dos oportunidades tuve clara posibilidad de terminar en el podio. En uno no se dio por un toque cuando venía tercero y terminé sexto, y en otra ocasión marchaba segundo y se me rompió el motor, en esa carrera había ganado la serie también”, rememoró.



“Correr en mi provincia -más allá del resultado final- siempre es una alegría. Lo cierto es que tengo muy buenos resultados parciales, sin la posibilidad, hasta ahora, de concretar un podio en la final. Obviamente, es un sueño para cumplir”, disparó.



“Este año tengo una nueva oportunidad, si bien no venimos con el mejor rendimiento, correr en Posadas renueva las expectativas: tengo mucha fe en el Torino”, resaltó.



“La confianza se basa en que el auto cuenta con un potencial grande que, por distintas circunstancias, esta temporada todavía no pudimos aprovechar a pleno”, agregó ilusionado Okulovich.



“El hecho de correr de local con el apoyo de la gente inspira y hace que uno saque más fuerzas, siempre hay un resto, un extra de energía que sale cuando corro acá. Son esas ganas de devolver tanto cariño y entregar lo mejor. Esperemos que este año se pueda dar un gran resultado”, comentó.



Sobre el trazado posadeño explicó: “El Torino se puede destacar en el carrusel, pero la última curva de Posadas es la más emblemática, allí se dan generalmente los mejores sobrepasos".



Sobre el último sector del autódromo capitalino, agregó que “es también el sector que más nos hace trabajar a los pilotos y a los ingenieros: cuesta mucho encontrar el equilibrio para frenar y es todo un desafío poner a punto el auto. Es un sector clave porque podés venir haciendo todo bien en la vuelta de clasificación y terminás perdiendo lo conseguido en esa última curva. Realmente es muy difícil y, en lo personal, es la curva que más me gusta y donde en carrera se te presentan más oportunidades para avanzar”.

Con el Torino del equipo Maquin Parts, el piloto obereño logró los mejores resultados de su carrera. Foto: Darío Gallardo

Okulovich en el TC en Posadas