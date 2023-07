El sueño mundialista de Mahira, en marcha

sábado 01 de julio de 2023 | 6:05hs.

La atleta paralímpica Mahira Bergallo partió anoche desde la Terminal de Ómnibus de su Oberá natal para formar parte de la delegación argentina que disputará el mundial de atletismo en París (Francia) desde este lunes y hasta el 18 de julio. Estuvieron presentes amigos, familiares y allegados para darles el último aliento presencial antes de tamaño desafío.



La convocatoria de la misionera fue confirmada a principios de este mes por el Comité Paralímpico Argentino (Copar). “Puedo decir que mi corazón está muy feliz por esta oportunidad y que estoy más motivada que nunca, con ganas de muchas cosas”, dijo Bergallo, quien con su marca de 8.13 metros está en los primeros lugares del ranking de las mejores lanzadoras de bala a nivel mundial.



La actualidad deportiva de Mahira no es producto de la casualidad, sino del trabajo duro y entrenamiento planificado con su profesor Jorge Flores. Es el ‘Chino’, como le dicen sus allegados, quien la mantiene en la cima competitiva a nivel país y hace un par de años también la colocó en lo más alto de los Juegos Paralímpicos de Tokio portando la bandera argentina.



En aquella oportunidad el profesor no pudo acompañar a su atleta, pero ahora está decidido a viajar de manera particular (no forma parte de la delegación argentina) teniendo en cuenta el significado, la tranquilidad y potencialidad que genera la presencia del entrenador con el cual los deportistas se preparan para competir en este alto nivel deportivo.



El entorno de Mahira se puso en campaña para que Flores viaje y ese esfuerzo ya dio sus frutos. El Chino reunió el suficiente dinero para costear los pasajes por lo que partirá a tierra francesa el próximo martes.



Como bien se sabe, el viaje de Bergallo está cubierto económicamente en su totalidad por el Copar, pero viajará con entrenadores propios de la selección. Por lo que Flores lo hará aparte y todavía está reuniendo fondos para cubrir la estadía. Los interesados en ayudar a la causa pueden comunicarse al teléfono celular 3755-306701.

El Chino Flores, ladero de toda la vida, espera viajar el martes. Foto: Luciano Ferreyra