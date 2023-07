Dos grandes de la Premier League pelean por el Dibu

sábado 01 de julio de 2023 | 6:01hs.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez se consolidó la pasada temporada como uno de los mejores arqueros. Ganó el Mundial de Qatar con la selección argentina, se coronó con el Guante de Oro de la cita mundialista y también se erigió como el ganador del Premio The Best al mejor guardametas del mundo.



Esas grandes actuaciones tanto en el combinado nacional como en Aston Villa en la Premier League hicieron que dos gigantes del fútbol británico posaran sus ojos en el marplatense para reforzar su portería.



Según The Guardian, tanto Manchester United como Chelsea mostraron interés en incorporar al arquero formado en las divisiones inferiores de Independiente, ambos con presencia argentina en sus filas.