Andresito: productores repudian la intervención de Gendarmería Nacional en campamento yerbatero

jueves 29 de junio de 2023 | 14:12hs.

En un operativo llevado a cabo el miércoles por Gendarmería Nacional bajo directivas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en conjunto con el Ministerio de Trabajo y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), fue allanada una propiedad privada de Andresito en la que se produce yerba mate. Este hecho terminó siendo repudiado por el sector productivo de la provincia al considerar que la información de los trabajadores debe solicitarse en las asociaciones correspondientes y no en el ámbito de desarrollo de la actividad. Además, remarcan que no hay una orden judicial que autorice el procedimiento y que miembros de la fuerza federal desplegaron sus armas.

"El chofer responsable de la carga pidió para retirarse y salir del yerbal porque la yerba se oxida y se arruina. Sale con la carga y lo persiguen los gendarmes con armas en manos, y lo bajan del camión a la fuerza", detalló el presidente de la Asociación de Rurales y Forestales de Misiones, Darío Bruera, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva. A su vez, profundizó que "el hombre tenía a mano un machete, que suelen tener para sacar el barro de las ruedas y lo saca como legítima defensa. Los gendarmes le sacaron el arma a gatillar".

Asimismo, manifestó el "repudio desde el sector" y por parte "de todos los afectados" en la actividad económica de la yerba mate. "Los productores agropecuarios hacemos una actividad lícita, generamos fuentes de trabajo y nos vienen a intimidar. Estoy en contra de las inspecciones a los yerbales por dos motivos: primero, el ámbito rural no es el administrativo, es nuestro lugar de trabajo y ahí no tenemos gente capacitada ni la información que requieren estos organismos; segundo, aunque ponemos nuestros camiones sobre la balanza, somos directamente retenidos por el convenio de corresponsabilidad gremial al que está adherida la provincia de Misiones y la cadena yerbatera de la República Argentina", explicó.

"En este momento el convenio es de $6 y, a partir del 1 de julio, va a ser de $7 por kilogramo de hoja verde. Con esa plata se pagan todas las cargas sociales de nuestros empleados, a los que tenemos cubiertos, pagos y con todas las contribuciones hechas. Esta gente viene a atacarnos cuando lo único que queremos hacer es trabajar", completó.

Protesta de trabajadores

En respuesta al allanamiento, productores y tareferos convocaron a una protesta masiva en la plaza de Andresito este jueves por la mañana. También se presentaron ante la oficina de Gendarmería para pedir "que no invadan las chacras sin orden judicial".

"No vamos a permitir un atropellamiento a un productor agropecuario dentro de su chacra", recalcó el presidente de la Asociación de Rurales y Forestales. "Nos cuesta conseguir gente para trabajar, nos cuesta trabajar, no tenemos caminos rurales, vivimos en una situación de inseguridad y en el yerbal uno está a la intemperie, no puede tener la lista de empleados ni hay una oficina ahí. Si quieren información del productor, que vayan con nuestros contadores y abogados, o que vengan a la Asociación y notifiquen al productor", reclamó.

Sobre este punto, hizo hincapié en que "los productores exigimos respeto porque trabajamos y hacemos actividades lícitas dando trabajo; somos el motor de la economía provincial, ya sean yerbateros, forestales, ganaderos, tealeros o tabacaleros". Sobre eso amplió: "Pedimos encarecidamente a nuestros dirigentes, a nuestro gobernador y a nuestros diputados que revean el accionar y el procedimiento que van a tener con los productores. No hay ni una ley que nos exija que tengamos ahí la documentación. Estamos dispuestos a dar los diálogos que tengamos que dar, pero no queremos más este tipo de accionar", dijo.

Prohibición del uso de glifosato

Luego de que la Cámara de Representantes de Misiones aprobara una ley que prohíbe el uso de glifosato y otros agroquímicos en un plazo de dos años, productores de la provincia y de distintos puntos del país organizaron una reunión que "superó las expectativas de convocatoria" entre los presentes.

"El presidente de la Cámara, Carlos Rovira, dijo que somos una minoría solventada por Monsanto cuando no somos representantes de nadie. Somos productores agropecuarios que hoy vemos derechos atropellados porque se nos saca una herramienta de trabajo", señaló Darío Bruera, el presidente de la Asociación de Rurales y Forestales. "El glifosato, en este escenario económico, político y social, nos permite ser competitivos", añadió.

Al respecto, cuestionó que "esta ley tampoco permite el cuidado del medio ambiente porque se va a tener que recurrir a métodos de control de malezas mecánicos, como el uso de rastras y asadas, que descubren el suelo y causan muchísimas erosión hídrica; tampoco cuida al consumidor misionero porque a la provincia va a seguir ingresando carne, leche, harina y un montón de otros productos alimenticios de otras regiones del país que utilizan glifosato". En este sentido, apuntó que "es un ataque directo al productor misionero porque no se nos está dejando trabajar, vamos a estar en desventaja con provincias hermanas, como Corrientes, que van a producir yerba mate, soja, maíz y tabaco con glifosato".

"Es un agroquímico o fitosanitario empleado en agricultura autorizado por un organismo competente como es el Senasa para todo el territorio nacional, y hoy está categorizado como probablemente cancerígeno, no como cancerígeno. Hay una demagogia y un ataque directo al productor misionero con esta ley", concluyó.