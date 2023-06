Bomberos Voluntarios fabricaron una autobomba y la ponen a relucir hoy

jueves 29 de junio de 2023 | 6:05hs.

Hoy San Pedro cumple 143 años desde que llegaron los primeros pobladores, una fecha en la que se busca reconocer a quienes diariamente se esfuerzan para que el municipio se convierta en una gran ciudad.

Entre éstos existen personas que realizan una labor sobresaliente y muchas veces apenas son vistos. Se trata de los Bomberos Voluntarios, quienes exhibirán hoy un móvil autobomba, cuyo carrozado fue construido desde cero con manos propias y estará al entero servicio de la comunidad.

La tarea de los bomberos se distingue de cualquier otra porque ponen a disposición del pueblo nada menos que sus propias vidas para salvar otras, sin recibir ningún tipo de remuneración económica más que la satisfacción de ayudar.

Pero la labor que realizan va mucho más allá de lo que el común de la gente puede observar, como la asistencia ante emergencias con la unidad de traslado, rescates o combates de incendios. La dedicación silenciosa hace que sea uno de los cuarteles más completos de la provincia, donde fabricaron un simulador de incendios, el único en la tierra colorada disponible para que los bomberos de todas las localidades puedan capacitarse.

Aunque en esta ocasión quisieron dejar algo más para los sampedrinos y presentarlo en esta fecha tan importante. Se trata de la construcción íntegramente de un carrozado para un móvil autobomba.

Gran trabajo

Fueron días de enorme trabajo, dedicación y sobre todo amor para concluir una herramienta que sólo se fabrica en Buenos Aires, lo que lo torna el primer carrozado creado desde cero en Misiones.

El proyecto nació con la pandemia de Covid-19. Con todas las restricciones por la situación epidemiológica resultaba difícil solicitar la construcción del carrozado en Buenos Aires, por lo que posteriormente a la adquisición de un camión Ford 4000 -que sólo contaba con cabina y carrocería pelada-, el actual jefe del cuartel, Jorge de León, propuso al jefe segundo construirlo en la localidad, más precisamente bajo el tinglado del cuartel.

En ese momento no había herramientas acordes ni conocimientos técnicos pero sí mucha creatividad y motivación.

“Al principio tuvimos un poco de miedo porque para hacer un carrozado de camión de cero tenés que tener conocimientos y técnicas, cosas de las que nosotros carecíamos pero lo fuimos adquiriendo a medida que empezamos y avanzamos con el trabajo, rescatamos ideas y consejos de gente amiga como Federico Vond Heydy que nos brindó ideas sobre cómo reforzar la estructura”, indicó Jorge Mendoza, a cargo del cuartel.

Y contó entre risas que “cuando el jefe me propone le digo ‘de animarme me animo, feo no va salir’. Creo que feo no salió así que ahí está el objetivo final logrado”.

“Nos costó mucho pero agradecemos a quienes nos dieron la oportunidad de armar un carrozado desde cero, según los datos que tenemos es el primero que se construye desde cero en la provincia, si bien se reforman algunos camiones, nosotros lo iniciamos netamente”, comentó con orgullo Mendoza.

Y aclaró que “lo único que no le hicimos fue el tanque de agua que fue confeccionado en Eldorado de acuerdo a las especificaciones que les dimos a la empresa Taurus”.

Entre asistencia a incendios, que fueron numerosos en los últimos años y déficit de materiales, el proyecto llevó más tiempo de lo estimado, fue este mes donde dedicaron la mayor cantidad de tiempo a fin de concluirlo para presentarlo en la Primera Exposición Provincial de Bomberos Voluntarios, realizada el pasado 17 de junio en Dos de Mayo y hoy lo lucirán ante la mirada de los sampedrinos durante el acto por aniversario a realizarse desde las 15 sobre avenida Güemes.

En detalle, se trata de un autobomba apta para todo terreno por contar con tracción 4x4, lo que la torna de gran utilidad para el cuartel, diseñado para realizar dos tareas: por un lado cuenta con todas las herramientas necesarias para un ataque rápido e intervención de incendio estructural y por otra lo referido a rescate vehicular.

“Cuenta con una motobomba de 13 HP, expulsión de agua de 8 kilos de presión en punta de lanza y una capacidad de agua de 2.063 litros”, detalló Mendoza.

Todo el trabajo fue hecho por los propios bomberos. FotoS. CARINA MARTÍNEZ

La etapa que más trabajo demandó fue la culminación de los detalles; allí se puede incluir cuestiones como el cerrado de las puertas, que son de tipo gaviota, solo las de la parte posterior cuentan con bisagras normales, lijado de chapa, pintura bicapa y barniz, detalles dignos de un taller de chapa y pintura de primer nivel.

Para lograr el resultado final, fueron cuatro los bomberos que estuvieron encargados de tan noble tarea. Entre ellos se cuenta a Mendoza junto a los bomberos Walter Ferraroti, Leomar Olivera y Santiago Rodríguez, que pusieron muchas horas de trabajo, incluso para concretar la pintura.

Si bien se trata de un vehículo que cumplirá un servicio importante para la comunidad, para el cuartel tiene un significado casi inexplicable. “Es como la niña bonita, el privilegiado dentro de la institución porque lo hicimos nosotros, hemos golpeado, cortado dedos, nos manchamos con pintura y muchas cosas para lograr esa meta y que sea una sorpresa para nuestro pueblo, queremos que hoy lo conozcan”.

Los bomberos cuidaron todos los detalles, desde el armado del carrozado, las puertas, soportes donde se encuentran las herramientas, luces, pintura hasta la colocación de la gráfica para así evitar desperdicios de materiales, ya que se trata de una inversión costosa. Pero más que horas de trabajo lo que hay es mucho amor, tanto que fue imposible contener las lágrimas.

Emoción

En ese sentido, entre mezcla de emoción y alegría Mendoza, destacó que “cuando entré a bomberos en 1996 veíamos por imágenes -en revistas- los camiones autobomba, soñábamos un día tener algo así, cuando logramos adquirir uno genera alegría y entusiasmo. Lo mismo pasó cuando sacamos el camión, con sus luces en marcha, nos sacamos cada uno una foto y se nos escaparon las lágrimas”.

Y aseguró: “Es un sentimiento muy grande que uno le tiene a esto, más sabiendo que es algo que salvará casas, vidas y que ese camión es fruto de nuestro esfuerzo y dejamos algo a la institución, porque las personas pasan, quedan las cosas que dejamos y esto lo dejamos con mucho orgullo, con humildad lo hemos logrado y queremos que no se pierda en nuestro pueblo el servicio voluntario, es un valor que pregonamos”.



Un cuartel que dejó huellas en la comunidad

El cuartel de voluntarios sampedrino fue creado en 1973 por Pedro Wieremeg y desde entonces fueron muchos los que formaron parte del cuerpo activo de bomberos como de la comisión directiva. Son años donde marcaron la vida de miles de familias a quienes asistieron y dejan un legado dentro de la historia de la Capital de la Araucaria, por tratarse de una institución donde sus integrantes se desempeñan de manera profesional, es decir, son capacitados las 24 horas durante los 365 días del año.

Son numerosos los hechos en la historia local en los que la actuación de los voluntarios fue crucial. Sin ir más lejos son, en gran parte, los salvadores del Parque Provincial Araucaria, donde supieron con profesionalismo y entrega controlar un voraz incendio y así evitar que las llamas se extiendan a la redonda y el daño fuera mayor.