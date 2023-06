Discutió con su pareja, se fue a dormir a la plaza y le robaron la moto

miércoles 28 de junio de 2023 | 17:06hs.

Eso que "la ocasión hace al ladrón" se corroboró esta madrugada, cuando un empleado de comercio dejó la moto estacionada y sin seguro sobre calle Corrientes, en la plaza San Martín de Oberá, donde manos anónimas aprovecharon el descuido y sustrajeron el rodado.

Afortunadamente, personal de la División Prevención de Delitos de la Unidad Regional II inició la búsqueda y logró dar con el rodado, mientras revisan las cámaras del centro para ubicar al autor del hecho.

Lo llamativo del caso fue que en su denuncia, Leonardo B. (33) comentó que reside en el barrio Yerbal Viejo y ayer por la noche discutió con su pareja, tras lo cual se retiró del departamento a bordo de su moto Corven negra, dominio 701-HZW.

Como no tenía dónde ir, no tuvo más opción que estacionar en la plaza San Martín, en pleno centro de Oberá, donde se acostó y durmió en un banco. Ya de madrugada se despertó y vio que la moto no estaba, por lo que radicó la denuncia.