Oberá: le ofrecieron trabajo de modelo y descubrió que la filmaban mientras se cambiaba

martes 27 de junio de 2023 | 15:18hs.

Una oferta de trabajo que terminó siendo un vil engaño, quedó al descubierto cuando una joven estudiante obereña se dio cuenta de que la estaban filmando mientras se cambiaba de ropa para una sesión de fotos.

La denuncia fue radicada ante la Seccional Primera de Oberá por Gimena C. (21), quien relató que ayer a la mañana se presentó en el domicilio de Roni D. S., sobre calle Finlandia, quien se presentó como propietario de una tienda de ropas online.

El acuerdo previo contemplaba una sesión de fotos de diferentes prendas de vestir para la promoción del negocio. Por seguridad, la modelo acudió con una acompañante.

Una vez en el lugar y tras una primera tanda de fotos, la chica se dirigió a una habitación para cambiarse de ropa, momento en que el dueño de casa le pidió “esperá un ratito”, tras lo cual él ingresó a la habitación por algunos segundos.

Luego salió sin su celular, que momentos antes tenía en la mano, lo que no pasó desapercibido para la estudiante. Fue así que al ingresar al cuarto comenzó a revisar el lugar y encontró el teléfono dentro de un canasto, con la cámara de video encendida y enfocando hacia el sector donde se cambiaba.

La prueba

A notar ello, la chica grabó con su teléfono la situación para tener evidencia del accionar del sospechoso, lo que fue aportado en la denuncia de la víspera. Luego le recriminó por su actitud y salió del lugar.

Si bien la denuncia fue radicada ante la Seccional Primera, por competencia la misma pasó a la Comisaría de la Mujer. Interviene el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá.

En tanto, El Territorio averiguó que habría más víctimas y esta tarde se concretarían las respectivas denuncias.

Por su parte, en diálogo con este medio, Gimena C. se mostró indignada por la situación y se preguntó "a cuántas chicas más le habrá hecho lo mismo. Es un delito contra la intimidad de las personas y no puede quedar impune".

Precisó que en la previa el sospechoso le pidió que vaya sola a su casa, a lo que no accedió y por ello acudió con una acompañante. "Si no, no sé qué hubiera pasado", agregó.