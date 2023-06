Se realizan testeos rápidos de VIH en la Plaza 9 de Julio

martes 27 de junio de 2023 | 10:55hs.

Se conmemora hoy el Día de la Prueba de VIH, en cuya fecha se visibiliza la importancia de una práctica que, en realidad, se realiza todo el año. En ese marco, se realiza hoy un operativo en la Plaza 9 de Julio. Las personas que desean testearse podrán hacerlo de manera gratuita en la carpa instalada para ese fin. Otro espacio de testeo es el Hospital Materno Neonatal (HMN) ubicado en el predio del Parque de la Salud.

“La idea es que aquellas personas que desconocen su estado serológico puedan conocerlo, a aquellas personas que serológicamente son negativas se les da una consejería postest para que sigan siendo serológicamente negativas. Aquellas personas a las que el test rápido puede darles un resultado reactivo positivo, no las tomamos como personas infectadas, entran dentro de una logística. Se le procede a la extracción de sangre y se envía para confirmación al Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi). Por eso decimos que el test es negativo cuando lo da, pero si da positivo necesitamos sí o sí una prueba confirmatoria mucho más específica y sensible”, contó el director del programa provincial de VIH-Sida, Fabián Zelaya.

“A la vez, a esa persona se le contiene, se le explica que esto no es determinante, sino que es presuntivamente positivo, que hay una prueba considerablemente mayor para ver si eso es positivo o no y que si llegase a dar esa prueba específica, sensible y compleja negativa, también se le recomienda a esa persona que se vuelva a controlar dentro de aproximadamente dos o tres semanas, y se le dan todas las pautas de cuidado que debe tener en el transcurso de esos 14 a 21 días. Se vuelve a testear y si vuelve a dar negativo, se lo considera serológicamente negativo”, explicó el profesional de la salud.