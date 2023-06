Tragedia en Chile: muertos y miles de damnificados por graves inundaciones

Las graves inundaciones que afectan a Chile dejaron dos personas muertas y 4.180 damnificados. El fuerte temporal que azota a cinco regiones del país desde el miércoles pasado provocó un aumento de caudal de los ríos Mapocho, Maipo, Cachapoal y Tinguiririca, entre otros.



Las regiones afectadas son Biobío, Maule, Metropolitana, Ñuble y O'Higgins, donde se registraron inundaciones, puentes destruidos, cortes de rutas y carreteras, de energía y agua potable. En algunas zonas comenzó la evacuación y se solicitó el desalojo preventivo de zonas próximas a los ríos "por amenaza de desborde".

Chile is crying for help! Massive flood in last 30 years-

WATCH FULL HERE - https://t.co/1Thq716uIF#Chile #Flood #Inundaciones #floods #nature pic.twitter.com/tgifrNtmHV