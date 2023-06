Claudio Caniggia fue procesado por abuso sexual hacia Mariana Nannis

martes 27 de junio de 2023 | 6:01hs.

v El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 18, decretó el procesamiento sin prisión preventiva, por abuso sexual agravado, de Claudio Paul Caniggia, en la causa que le había iniciado Mariana Nannis, su ex esposa.

En la denuncia se expresó que Caniggia intentó tener relaciones sexuales con la exmodelo, quien se negó, por lo que el exfutbolista la amenazó, la golpeó y luego la violó.

La Justicia embargó al jugador en cinco millones de pesos y prohibición de acercarse a su expareja y de salir del país sin permiso judicial.

También se dispuso que el ex futbolista no podrá tener ninguna clase de contacto con Nannis, ya sea personal, telefónico, mensajes de texto, redes sociales, correos electrónicos o WhatsApp, mensajeros instantáneos o interpósita persona.

Y en este sentido en las últimas horas de ayer Nannis presentó otra denuncia, A través de sus abogados, la mediática aseguró que su ex violó la medida precautoria que le impedía salir del país sin la debida notificación. Nannis aseguró que su ex no sólo no respetó este protocolo sino que además se habría presentado en España con la firme intención de desalojarla de su casa de Marbella.