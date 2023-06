Santo Tomé definió a sus elegidos en los Juegos Culturales

lunes 26 de junio de 2023 | 23:30hs.

La clasificación en instancia local de los Juegos Culturales correntinos se dirimió el último fin de semana, siendo la ciudad de Santo Tomé una de las localidades con mayor número de inscriptos, en disciplinas como: conjunto musical, canto solista sub 15, canto solista sub 18, canto solista adulto mayor, pintura y dibujo, cuento, Videominuto, danza individual y danza en pareja. Chicos y chicas de 12 a 18 años y también adultos mayores de más de 60 años.

Este año estuvo divididos en las categorías: Sub 15 (de 12 a 15 años al 31 de diciembre de 2023); Sub 18 (de 15 a 18 años al 31 de diciembre de 2023), categoría única (de 12 a 18 años al 31 de diciembre de 2023), y adultos mayores de 60 años. En categoría única lo hicieron en conjunto musical, teatro grupal, teatro unipersonal, historieta y danza libre; en la categoría Sub 15 y Sub 18 en canto solista, freestyle, fotografía, pintura/dibujo, cuento, poesía, videominuto y danza (pareja); y en el caso de Adultos Mayores, canto solista, fotografía, pintura/dibujo, cuento, poesía, danza y teatro unipersonal. Se incorporó además una categoría para personas con discapacidad en la disciplina fotografía y teatro unipersonal, para jóvenes de 12 a 18 años.

En el marco de las actividades, el Municipio hizo entrega de dos guitarras y un acordeón a la Escuela Municipal de Música, en manos de sus profesores Daniel Segovia y Adolfo Piris.

La apertura estuvo a cargo del conjunto juvenil “Refugio de Soñadores”, campeones de los juegos culturales 2022, acompañados de la pareja de baile formada por la Profesora Julieta López y Santiago Alegre (también ex campeones de los juegos culturales 2019 y 2020).

El director de Cultura, Gerar Romero Sosa, celebró que “este año en Santo Tomé tuvimos una excelente convocatoria, son alrededor de 70 inscriptos en rubros como cuentos, videominuto, danza sub 15, danza sub 18, danza individual, conjunto musical, canto solista sub 15, sub 18 y adulto mayor”.

“Mi reconocimiento y agradecimiento en especial a los profesores, y padres que son los que impulsan a los chicos a que participen de estos certámenes y podamos colaborar para el desarrollo artístico y cultural de cada uno de ellos, también agradecer a todo el personal que trabajan en la Casa del Bicentenario que estuvieron pendiente de todas aquellas personas que pudieron participar, poniendo todo a tono para que hoy podamos disfrutar de este certamen. Hoy en Santo Tomé estamos con uno de los mejores números de participación de todos los certámenes que se vienen realizado”, agregó.