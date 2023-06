Trago amargo y adiós al sueño oriental

domingo 25 de junio de 2023 | 6:05hs.

Tokio no pudo hacer pie en Rosario, cayó 103-78 ante Provincial y se despidió de la Liga Federal de básquet. El sueño misionero se quedó en las semifinales del torneo por un global de 2-1.



El Oriental se vio avasallado por la contundencia de Provincial desde el arranque. Gastón Gerbaudo fue el eje del ataque local e hizo daño en cada avance aplicando velocidad, aprovechando las pérdidas alevosas.



En este contexto fue Vicente Garello el que apareció en todo su esplendor para adueñarse del golero. El interno mostró toda su categoría física debajo del aro para aplicar nada menos que 13 puntos en los 10 minutos iniciales.



El primer cuarto se cerró con un contundente 27-15. Nada que discutir porque Provincial fue efectivo en defensa y ataque, justo en el punto definitorio de la serie.



El entrenador Gustavo Lalima se dio el lujo de administrar fuerzas haciendo mover el banquillo y resguardando piezas. Y cuánta razón tuvo porque Juan Evangelista respondió con conversiones desde todos los campos de tiro.



En Tokio, en tanto, Imanol Flores se hizo cargo de los puntos debajo del tablero y Tabbia desde afuera. Antes del cierre del primer tiempo Garello se fue expulsado por una antideportiva; era el punto de inflexión que necesitaba Tokio y que parecía darle una reacción, pero todo fue rápidamente dilapidado por la falta de puntería.



Pablo Fernández llenó el vacío de Garello, encendido, y la diferencia se sostuvo. Provincial cerró así la primera parte con un parcial de 27 a 22 (54-37).



Ya en el complemento Ettorre se hizo cargo de los avances del local y el experimentado Boccia del perímetro para un inicio demoledor de 10-3. En Tokio intentaron Tabbia y Ariel Romero, pero la noche ya estaba escrita.



La tónica se mantuvo como a lo largo de toda la serie en Rosario. En este punto Núñez llevó la esperanza de Tokio con sus avances, muy convencido en no bajar los brazos. De él llegó una reacción impensada pero esperada para empezar a creer. El parcial fue de 22 a 26 (76-63).



El último cuarto fue un ida y vuelta constante con ambas escuadras quemando todas sus naves. La exigencia física hizo su entrada en escena y así Tokio se fue apagando. El partido se cerró con un 103 a 78 para Provincial que no perdió la brújula en ningún momento. Justo finalista.



Toca el balance

La hazaña quedó en la puerta de entrada, aunque se sabía en la previa que la tarea en el reducto rosarino sería muy complicada; de hecho Provincial ganó los 12 juegos que le tocó defender la localía en el ‘Salvador Bonilla’.



Igualmente el panorama no es oscuro para el Japonés. Es cierto que ya no luchará por el sueño de todos los posadeños que acompañaron a lo largo de la temporada, pero el balance termina siendo positivo en muchos aspectos que serán analizados en los próximos días.



Tokio arribó por segundo año consecutivo a las semifinales de la tercera categoría del básquet nacional. El camino es el correcto y habrá que agregarle ese plus si quiere torcer definitivamente esa marca que hoy parece infranqueable.



A pesar del sabor amargo, se termina una temporada más que positiva y el equipo de la capital cierra las puertas con grandes actuaciones en su haber como las del capitán González, los bases Romero y Landi, y los aleros Núñez y Tabbia.



El pueblo oriental puede estar más que orgulloso de este plantel con identidad.