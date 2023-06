Lesiones laborales, lo que más atienden los kinesiólogos

domingo 25 de junio de 2023 | 3:00hs.

Aunque las víctimas de siniestros viales conforman una parte importante de los pacientes que reciben atención kinesiológica en Misiones, la principal demanda en el interior de la provincia proviene de personas dedicadas a trabajos forestales, de ganadería o de producción agrícola.



"Los accidentes de tránsito son importantes pero no superan a lo que tiene que ver con accidentes en trabajos rurales, forestales y de campo. Son trabajos que conllevan muchas lesiones, principalmente en la columna lumbar o en la rodilla", señaló a El Territorio el kinesiólogo Jorge Lovato, al hacer referencia a las actividades que implican esfuerzo físico por parte de las personas.



Sin embargo, profundizó que "dentro de lo laboral se ha ganado mucho conocimiento a través de las aseguradoras porque hoy no sólo debemos tener una por ley, sino que la aseguradora es responsable de que el trabajo se realice de la mejor manera".



"Eso hace que se dé un ida y vuelta con el que se han disminuido muchísimo los accidentes de trabajo. Mucha gente antes hacía sólo rehabilitación y hoy hace prevención en las empresas", completó.



En este marco, hizo hincapié en el crecimiento del área de salud pública en la provincia, dado que la mayoría de los tratamientos de alta o mediana complejidad son atendidos ahí.



"Misiones es una provincia que ha invertido en salud pública y lo digo con conocimiento. La verdad es que acá se ha hecho un trabajo que seguramente no alcanza, pero sin dudas nos diferencia de otras provincias para bien", dijo.



Más profesionales

En el ámbito público, la carrera se dicta en la Universidad Nacional del Alto Uruguay (Unau) de San Vicente y en otras privadas.



En esa línea, destacó que es notorio el aumento anual de egresados en la profesión y que, en la actualidad, los egresados eligen volver a la provincia, algo que no ocurría en años anteriores y que ayuda a aliviar la demanda.



"Si bien somos más de 800 colegas matriculados, todavía faltan porque hay municipios que tienen pocos kinesiólogos y otros que no tienen. Un gran porcentaje de los que se reciben se quedan en Posadas o alrededores y quizá falta en el interior", consideró.



La kinesiología, como disciplina que estudia el movimiento corporal y, concretamente, la reacción muscular ante un factor estresante o de sobrecarga, gana cada vez mayor prestigio por parte de otros profesionales de la salud y la población en general.



A su vez, se combina con la fisioterapia, una rama de las ciencias de la salud que ayuda a desarrollar, mantener y restaurar el movimiento y la capacidad funcional de las personas ya sea por envejecimiento, lesiones, dolor o trastornos.



Sobre este punto, puso el foco en la importancia que ha tomado el rol de la kinesiología dentro de los equipos interdisciplinarios de salud.



"En la pandemia, el kinesiólogo tuvo un papel muy importante. Antes trabajábamos con derivaciones y, hoy por hoy, trabajamos más al lado del médico. Esto no es por casualidad, sino que responde a un crecimiento que tuvo la profesión por los beneficios que tiene", sostuvo el profesional.



Al respecto, explicó que "una cirugía puede ser excelente pero si la rehabilitación no está, puede fracasar, ya sea un posoperatorio de rodilla o de cadera, o un politrauma por un accidente, si o si el paciente necesita de nuestra profesión; todo lo que haga el equipo de cirujanos debe terminar en una buena rehabilitación".



Asimismo, resaltó que "debe ser una de las pocas profesiones de la cual siguen saliendo nuevas especialidades, como el RPG (reeducación postural global) que es un tratamiento con muchos beneficios que no tiene muchos años de existencia".



Por otra parte, recomendó llevar una vida sana desarrollando actividades físicas y una alimentación saludable dado que "lo preventivo siempre es lo mejor".



En relación a las formas de ejercitarse, aclaró que no se trata sólo de lo que se puede hacer dentro un gimnasio, sino también actividades como mountain bike, caminata o ejercicios aeróbicos.

En cifras

800 En Misiones hay unos 800 kinesiólogos matriculados ejerciendo la profesión, pero la mayoría lo hace en la ciudad de Posadas.

Atención gratuita en el Imefir

En Posadas, el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación (Imefir) da respuesta de manera gratuita a pacientes de distintos barrios que necesitan rehabilitación física por discapacidad o lesiones traumatológicas. En promedio se realizan 1.500 prestaciones por mes. De ese total, el 70% son pacientes fijos que tienen problemas de discapacidad motriz y concretan sus terapias para mejorar la calidad de vida. Las atenciones son sin límites de edad y se desarrollan en su sede ubicada en avenida Blas Parera 5155 (entre las avenidas Aguado y Zapiola).



El establecimiento permanece abierto de lunes a viernes de 7 a 17. Además de kinesiología, también se presta atención psicológica y psicopedagógica a niños y adolescentes.



El espacio cuenta con 34 profesionales en diversas áreas y un gran sector recreativo, en el que además se practica vóley adaptado.



El lugar también cuenta con una huerta agroecológica que surgió en agosto del año pasado como una iniciativa para fomentar la participación y ayudar a que las personas con discapacidad puedan potenciar capacidades y habilidades.