En el lugar que nadie quiere estar

domingo 25 de junio de 2023 | 6:01hs.

El presente de Crucero es muy delicado. El Colectivero perdió ayer con Sarmiento en Resistencia por 3-1, por la fecha 17 del torneo Federal A, y quedó último en la zona D, por lo que está en zona de descenso.



Si bien mostró mejores ideas que su rival, no pudo pegar en los momentos necesarios y los chaqueños fueron pura efectividad para quedarse con un triunfo que, en el desarrollo del partido, no merecieron.



Crucero monopolizó la pelota. Se plantó en campo de Sarmiento y tuvo la chance de abrir el marcador. Primero, Ignacio Valsangiácomo llegó hasta el fondo, la peleó y mandó un centro que nadie llegó a conectar. Inmediatamente, Walter Figueroa se juntó con Gastón Torres y quedó mano a mano con Di Fulvio, pero el remate del defensor se fue apenas al lado del palo.



El Colectivero era mejor, con más variantes en ataque, pero Sarmiento avisó con Franco Olego, quien se perdió un gol debajo del arco. Un par de minutos después, a los 28’, Diego Auzqui lo vio solo a Olego, le metió un pelotazo y el ‘9’, desde lejos, la puso contra el palo de Francisco Del Riego y puso en ventaja al dueño de casa, que había hecho poco para merecer la ventaja.



El gol no achicó a Crucero. El conjunto misionero siguió siendo el dominador de la pelota y el equipo dirigido por Nazareno Godoy apostó a la contra. Se replegó aún más y esperó un error del rival para salir rápido del fondo y buscar aumentar la diferencia en el marcador.



El inicio del complemento fue una continuidad del final de la primera etapa, pero con menos dinámica. Sarmiento logró bajar el ritmo al juego, pese a que el Colectivero se mantuvo con la iniciativa y con la búsqueda del arco rival.



Pero de tanto ir, Crucero tuvo premio. Los cambios le rindieron a Carlos Macchi. Nicolás Delsole mandó un centro y Alejo Mainero le bajó la pelota a Valsangiácomo, quien con un gran remate desde el borde del área empató el partido a los 19’.



Los misioneros aprovecharon el envión. Fueron a buscar el triunfo y Valsangiacomo tuvo una nueva chance, pero su cabezazo terminó en las manos de Di Fulvio.



Sarmiento, como a lo largo de todo el encuentro, solamente se dedicó a esperar. Cuando parecía que todo se encaminaba a un empate, Emanuel Cuevas sacó un remate potente desde fuera del área y dejó sin respuestas a Del Riego para darle nuevamente la ventaja al dueño de casa.



Crucero se desarmó. El golpe fue fuerte y empezó a perder las marcas. Sarmiento se sintió más cómodo y jugó lejos de su arquero. Sobre los 40’ y tras una buena jugada en equipo, Olego estampó el 3-1 para los de Resistencia, que se acomodaron como escoltas de Gimnasia y Tiro.



Crucero, por la victoria de 9 de Julio en Rafaela ante Boca Unidos, quedó hundido en la última posición y, por ende, en zona de descenso. Es cierto que falta mucho camino por recorrer, pero el Colectivero no levanta cabeza.



El conjunto de Santa Inés lleva tres derrotas consecutivas y apenas ganó dos de los últimos 9 partidos. Los restantes 7 los perdió.



La reacción tendrá que ser rápida, porque Crucero será local el miércoles a partir de las 14 ante San Martín de Formosa y deberá ganar para empezar a enderezar su rumbo en el Federal A.