Todo lo que hay que saber de la despedida de Maxi Rodríguez

sábado 24 de junio de 2023 | 11:00hs.

A dos años de su retiro como profesional, Maximiliano Rodríguez tendrá su partido homenaje en la cancha que lo vio nacer como futbolista y lo catapultó a los primeros planos de las principales escenas del deporte. Hoy por la tarde noche se celebrará en el estadio Coloso Marcelo Bielsa la despedida de la Fiera, que convidó a personalidades de lujo vinculadas a Newell’s y la selección argentina. Aunque todavía no está confirmada su presencia, Lionel Messi está invitado a la cita en el día de su aniversario número 36.

“Las lágrimas van a salir, son cosas que no puedo ni quiero ocultar. Hay que sacarlas. Estoy armando un partido en el patio de mi casa, con todos mis amigos, la gente que quiero y mi gente en las tribunas. Más no puedo pedir”, fueron algunas de las palabras que compartió Maxi en una extensa nota hecha con Infobae en la previa. Lo cierto es que ya está confirmado el itinerario con show, bandas en vivo, el partido entre las figuras de la Lepra y la selección argentina, las camisetas oficiales y la gran mayoría de los invitados.



Desde hace semanas las entradas para el partido despedida están agotadas y el Coloso contará con un lleno total: más de 40 mil personas dirán adiós al ídolo rosarino que se metió en el corazón de todos los argentinos por sus actuaciones con la Selección. Si bien el inicio del encuentro será a las 19:15 (será transmitido en vivo por Star+), desde más temprano los fanáticos podrán concurrir al Parque Independencia para disfrutar de la fiesta. A las 16 se abrirán las puertas de la cancha, a las 17:15 empezará la música con un DJ en vivo y a las 17:30 comenzarán a desfilar las bandas (se filtró que estarán presentes Los Totora y Kapanga, más Soledad Pastorutti, que se animará a jugar un rato también). A las 18:15 será tiempo de la presentación de los jugadores y un rato después habrá show de luces y lásers. Todo culminará a las 21, cuando se esperan fuegos artificiales y todo el cotillón para despedir a un hijo pródigo de la casa.

¿Qué jugadores históricos de la selección argentina estarán presentes? Lionel Scaloni, Javier Mascherano, Pablo Aimar, Walter Samuel, Carlos Tevez, Diego Placente, Andrés D’Alessandro, Javier Saviola, Nicolás Burdisso, Juan Pablo Sorín, Germán Lux, Fabricio Coloccini, Gabriel Milito, Fernando Gago y Cuchu Cambiasso, entre otros. Si bien el Kun Agüero había sido confirmado hace algunos días, algunos compromisos personales ponen en duda su presencia.

Dos hombres vinculados a Newell’s y Argentina como Lionel Messi y Marcelo Bielsa son los más esperados por el público, aunque todavía no dieron el OK definitivo para la fiesta de Maxi Rodríguez. “Soy mucho de cuidar a mis amigos. La invitación la tienen todos. El que quiera venir, va a venir. Es una fecha especial porque es su cumple. Leo es un amigo, yo quiero que esté tranquilo y disfrute de su estadía. La invitación la tiene”, comentó la Fiera sobre la invitación a Messi, que disfruta de sus vacaciones en Rosario y mañana asistirá a la despedida de Riquelme en la Bombonera. Si bien el Loco Bielsa tiene un afecto especial por Maxi, sus compromisos con la selección uruguaya le impidieron confirmar la asistencia a una gala que se llevará a cabo en el estadio que lleva su propio nombre.

Los otros nombres que están en duda son los vinculados a Rosario Central: Ángel Di María, Kily González y Ezequiel Lavezzi, que en el pasado ya participó en cancha de Newell’s en eventos organizados por Maxi. “Esta es una ciudad muy pasional, se vive con mucha euforia. Pero cuando uno hace una fiesta acá, el que es de Newell’s tiene gente invitada que es de Central y pasa lo mismo al revés. No hay nadie que diga ‘no, vos no entrás porque sos del otro cuadro’. Yo entiendo el folclore de la cancha, pero me encantaría que viniera alguno de ellos. Sería un mensaje de grandeza que le damos al mundo”, reflexionó el gran protagonista sobre la chance de que los Canallas visiten el Parque.

En los bancos de suplentes estarán el Tata Martino, quien se negó a jugar, y José Pekerman junto a Hugo Tocalli. Respecto a las figuras de Newell’s dirán presente Gabriel Heinze (jugará al igual que Scaloni), Mauro Rosales, Diego Quintana, Leonardo Ponzio, Lucas Bernardi, Luciano Vella, Justo Villar, Diego Mateo, Pablo Pérez, Nacho Scocco, David Trezeguet, Ariel Ortega, Gabriel Batistuta y el Tolo Gallego. Los humoristas Pachu y Pablo, confesos hinchas leprosos, también se pondrán la camiseta rojinegra.

Habrá espacio para el cupo femenino en materia futbolística ya que Maxi pretende que sus hijas Alma y Aitana se prendan al picado junto a La Sole, Luciana Aymar (otra deportista identificada con Newell’s) y la jugadora de la selección femenina Mariana Larroquette. Al menos dos figuras internacionales viajaron especialmente para esta cita: son los brasileños Fabio Aurelio y Lucas Leiva, ex compañeros de Rodríguez en Liverpool de Inglaterra. El árbitro del match será Héctor Baldassi.

Por otra parte, los ausentes con aviso serán Patón Guzmán y Oscar Ustari (se enfrentarán mañana por la final del Campeón de Campeones en México), Juan Román Riquelme (avisó que faltará por la celebración de su cumpleaños), Luis Suárez (en competencia con Gremio de Brasil, se supo que podría retirarse del fútbol) y Diego Forlán (por compromisos personales).