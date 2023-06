Deberá levantarse rápido de la caída

sábado 24 de junio de 2023 | 6:05hs.

Ariel Romero sufrió la marca de Provincial y no pudo ser el generador de juego para el Japonés. Foto: prensa Tokio

Luego de la gran actuación del lunes por la noche, Tokio llegó ilusionado a Rosario, con ganas de repetir el básquet y poder pelearle a Provincial el partido en Santa Fe, pero se topó con la mejor versión del local que no le dio chances y lo goleó.



Fue 76-46 para los dueños de casa, que igualaron la serie de semifinales de la Liga Federal de básquet y obligaron a un tercer juego, que se disputará esta noche a partir de las 21.



El Japonés estuvo lejos del rendimiento que mostró en Posadas y en eso mucho tuvo que ver Provincial, que desde el primer momento salió a hacerse dueño de la naranja.



Promediando el primer cuarto, Provincial sacó una primera ventaja. Un par de errores y de pérdidas de Tokio le permitieron al local escaparse por seis (13-7). Pero el Japonés dejó en claro que no iba a regalar nada. A poco más de un minuto para el cierre del primer cuarto se puso a dos (15-13).



De todas maneras, los rosarinos aguantaron y cerraron el primer parcial arriba por un punto (17-16).



El inicio del segundo cuarto fue todo de Provincial. El dueño de casa metió un parcial de 6-0 y se escapó en el marcador (23-16). Tokio estuvo lejos de ese equipo que presiona alto y que recupera rápido y sufrió la efectividad de los santafesinos.



Provincial apretó el acelerador pasados los cinco minutos del segundo cuarto y se apoyó en su buen momento. Sacó a relucir lo mejor de su repertorio, tuvo variantes en ataque y a Tokio le costó frenar ese envión.



Fue un parcial muy complicado para el conjunto de Agustín Ponissi, que apenas marcó 7 puntos. Provincial se llevó el cuarto por 25-7 y se escapó a 19 puntos (42-23) para irse al descanso largo con comodidad.



Tokio se vio en una situación similar a la que enfrentó en el primer partido con Santa Paula. Una diferencia de prácticamente 20 puntos que, en Gálvez, no pudo recortar.



El inicio del tercer cuarto tuvo a dos equipos que se contrastaron. Tokio fue impreciso y en ofensiva todo le costó. A Provincial todo le salió perfecto. Llegó fácil y convirtió con comodidad. Se pasó la pelota y consumió tiempo.

Tokio contó con el aliento de 50 hinchas, que hoy dirán presente nuevamente.

Provincial le bajó las revoluciones al juego. Hizo todo lo más lento que pudo para consumir segundos ante un Tokio que no encontró respuestas y que se vio bloqueado en la zona pintada.



Los rosarinos estiraron la ventaja a 27 puntos (62-35) sobre el final del tercer cuarto y empezaron a pensar en lo que será el duelo de esta noche, en el que se definirá la serie.



El trabajo para esta noche tendrá que ser anímico, psicológico, porque Tokio deberá borrar rápidamente la actuación de ayer y enfocarse en lo que importa: la clasificación a la final por el ascenso.



Los misioneros se jugarán esta noche la temporada. Por segundo año consecutivo el Japonés llegó a las semis de la Liga Federal, una muestra de que está por el camino correcto, pero hoy deberá pegar un zarpazo y ganarse la clasificación ante uno de los candidatos a pelear por el ascenso a la Liga Argentina.