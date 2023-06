Román se reunió con el plantel tras la derrota

sábado 24 de junio de 2023 | 6:01hs.

El vicepresidente segundo de Boca, Juan Román Riquelme, en las horas previas a su partido homenaje en La Bombonera, esperó ayer por la madrugada al plantel luego de la dura caída ante Godoy Cruz en Mendoza por la Liga Profesional.



El dirigente se quedó en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza hasta el regreso del equipo desde la provincia cuyana, donde recibió un 4-0 del Tomba que significó la novena derrota en el torneo.



Los jugadores llegaron al predio pasadas las 4 de la mañana para retirar sus automóviles y se sorprendieron con la presencia de Román, que los reunió junto al cuerpo técnico para transmitirle su desagrado por la actuación y su estado de alarma por la campaña.



Tras la caída en el estadio Malvinas Argentinas, Boca quedó 12º en la LPF con 28 unidades, ya sin chances matemáticas de pelear por el título cuando todavía restan seis fechas.



El delantero Darío Benedetto, uno de los referentes del plantel, reemplazado al comenzar el segundo tiempo, no estuvo en el encuentro porque se marchó directamente a su casa desde el aeropuerto.



“Todavía no tengo claras las cosas. Fue un partido raro. Nos hicieron el primer gol muy rápido y hasta la jugada del penal no habían llegado. El segundo fue antes de terminar el primer tiempo. El tercer y cuarto gol fueron raros, evitables”, sostuvo el entrenador Jorge Almirón al término del partido.



“La verdad es que el equipo estuvo desconcertado. Intentó recuperarse, pero no pudo. Somos responsables todos y el primero soy yo”, señaló el entrenador, quien pese a la dura caída dio la cara ante la prensa y fue el único en hacer declaraciones.



Las palabras del técnico son el reflejo de la dura derrota que sufrió Boca en Mendoza, para un equipo que ya suma seis caídas en la Liga Profesional y que está a 22 puntos del puntero, River, a seis fechas de terminar el torneo.



La posición del equipo xeneize en la tabla general (la suma de la Liga y la Copa de la Liga que se jugará en el segundo semestre) que otorga tres cupos a la Libertadores -los dos primeros directo a fase de grupos y el tercero a repechaje- y cinco a la Sudamericana, preocupa mucho a la dirigencia.



Puertas adentro, en Boca creen que no debería descuidarse al tratarse de un camino alternativo hacia los torneos internacionales, y que no requiere ganar algunos de los torneos o copas en disputa en esta temporada.



Para clasificar a la Copa Libertadores, está muy lejos ya que Estudiantes -con 36 unidades- se estaría quedando hoy con la última plaza por la tabla.