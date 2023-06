LPF: Talleres no le quiere perder pisada a River

sábado 24 de junio de 2023 | 6:01hs.

Talleres, segundo a 10 puntos del líder River, aunque con un partido menos, visitará a Lanús, de buena campaña, en un partido por la 21ª fecha de la Liga Profesional de fútbol (LPF).



El encuentro se jugará en el estadio de Lanús desde las 20, con el arbitraje de Fernando Rapallini, el VAR a cargo de Lucas Novelli y televisado por Espn Premium y la TV Pública.



El Talleres de Javier Gandolfi es una grata revelación en la LPF. Se sabía que los cordobeses tienen un competitivo plantel pero no se esperaba verlo en el segundo puesto a poco del final, con escasas chances para alcanzar el título pero en zona de clasificación para la Copa Libertadores.



Talleres suma siete fechas sin derrotas, con seis triunfos y un empate, y para el partido de mañana recupera a varios jugadores citados por seleccionados sudamericanos para la “Fecha Fifa”, como Diego Valoyes, en Colombia; Alan Franco en Ecuador; Ramón Sosa en Paraguay; y Matías Catalán en Chile.



Lanús suma 34 unidades y los dirigidos por Frank Kudelka están en zona de clasificación para la Copa Sudamericana, y se ubican a cuatro de San Lorenzo en zona de Libertadores, con un partido menos.



La acción se abrirá en Santa Fe cuando Independiente visite a Unión desde las 17.



El Globo no levanta vuelo

Huracán empató ayer con Newell’s por 1-1, como local, luego de jugar con un futbolista más todo el segundo tiempo y de fallar un penal a dos minutos del final, y sigue sin ganar con Sebastián Battaglia como entrenador.



El paraguayo Jorge Recalde abrió el marcador para Newell’s a los 21 minutos del primer tiempo y Walter Mazzanti lo empató a los 44’.



El Globo, que jugó con uno más desde los 15 segundos del segundo tiempo por la expulsión de Ángelo Martino, tuvo un penal a los 43’ de la segunda etapa pero el arquero Lucas Hoyos se lo atajó a Santiago Hezze.



Huracán tuvo todo a favor, incluso un arbitraje polémico de Luis Lobo Medina, pero no le alcanzó para conseguir el primer triunfo del ciclo de Battaglia. La racha sin ganar se extendió a diez partidos, sumados los últimos dos con Diego Dabove.



Battaglia tuvo un fuerte cruce con un plateista luego del gol de Mazzanti y complicó todavía más el clima con los hinchas.