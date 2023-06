Crucero necesita dar el golpe de autoridad

sábado 24 de junio de 2023 | 6:01hs.

Crucero no encuentra las señales para salir del camino sinuoso que hoy le presenta el torneo Federal A. El equipo se encuentra en los últimos puestos de la zona D y muy lejos del objetivo de ascenso que planificó la dirigencia a principio de año, por lo que la paciencia puede agotarse antes de tiempo.



El cuerpo técnico de Carlos Macchi sabe que los resultados tienen que aparecer si quiere seguir al frente del proyecto de reestructuración que planea llevar adelante en estos años que se avecinan. Y hoy es una buena oportunidad para empezar a torcer el rumbo.



En lo que será la continuidad de la 17ª fecha, el Colectivero visitará desde las 16.30 a un Sarmiento encumbrado que lucha por la punta del grupo. Sin dudas es una prueba para dar ese golpe de autoridad que pide el hincha misionero; sería un poco de aire en este contexto irregular.



Durante la semana Macchi se planteó varios cambios respecto al once que viene de caer en Garupá con Central Norte. En aquel partido el equipo sometió al Cuervo salteño pero careció de ideas claras en la línea final, además de la poca efectividad.



La mala noticia pasa por la lesión de Matías Iglesias, quien se suma a las ausencias del delantero Ernesto “Pinti” Álvarez y del volante Nicolás Fassino, dos piezas clave en lo que va de campaña.



En contrapartida volverán a figurar los tres refuerzos que tuvieron una buena actuación el fin de semana pasado: el delantero Alejo Mainero y los mediocampistas Lucas Marciante y Gastón Torres.



El reducto de Resistencia siempre es complicado para los elencos de la tierra colorada y aún más sabiendo que el Decano chaqueño no pierde desde hace cuatro fechas. Pero se sabe que no hay que tirar la toalla antes de tiempo. Hay expectativas y hay confianza.



El árbitro será Francisco Acosta, de Santiago del Estero.

5

Son las presentaciones que lleva Macchi al frente del equipo. En total el equipo acumuló dos victorias y tres derrotas, aunque en estas últimas jugando un buen fútbol. Los resultados juegan un papel clave en el proyecto del DT.