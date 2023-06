Detalles de la intensa negociación en Misiones y en el ámbito nacional para definir precandidatos para las Paso

viernes 23 de junio de 2023 | 19:14hs.

Este sábado a la medianoche vence el plazo de presentación de listas para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso). Será el momento de conocer a los principales precandidatos, tanto a nivel nacional como en las provincias, como sucede en Misiones. Es decir, aquellos que intentarán pasar la primera prueba como son las Primarias, para luego iniciar la competencia en estas elecciones generales o de ser necesario, ir por una definitiva como sería la segunda vuelta, para acceder al máximo cargo en el ejecutivo nacional principalmente, sumado los aspirantes a diversas bancas en el parlamento argentino. No todos los espacios cerraron la lista y, por lo tanto, la rosca de último momento continuará como es habitual hasta último momento, es decir al filo del cierre del plazo de presentación. Juntos por el Cambio.

Cerca del mediodía en Juntos por el Cambio, el precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta oficializó al radical Gerardo Morales como su compañero de fórmula. “Para mí es un gran orgullo contarles hoy que Gerardo Morales va a ser quien me acompañe como candidato a vicepresidente para cambiarle la vida a todos los argentinos”. Apenas arrancó su discurso el actual jefe de Gobierno sostuvo que “los argentinos necesitamos un cambio real, profundo, total. Uno que se mantenga en el tiempo, porque si no sirve para nada. No podemos esperar un minuto más, tenemos que ir a fondo y transformar Argentina”.

A su turno, Morales devolvió los elogios, al sostener que es “un gusto poder lograr esta confluencia del PRO, el radicalismo, la Coalición Cívica y muchos sectores que integran JXC que, mayoritariamente, creen como nosotros que necesitamos recuperar el diálogo con Argentina”. El que viene dando saltos es Miguel Ángel Pichetto, surgido del peronismo pasó a ser compañero de fórmula de Mauricio Macri y ahora, se unió a Larreta, para encabezar la lista de diputados en la Provincia de Buenos Aires. La incógnita está en qué hará el radical Facundo Manes, que como precandidato que quedó aislado de los dos espacios oficializados en Juntos por el Cambio. A Larreta le preguntaron sobre el futuro político del neurocientífico y solo destacó los valores de este dirigente radical y esquivó de manera elegante la pregunta. Manes, salió a ratificar su decisión de postularse a la presidencia.

Horas más tarde, por el mismo frente electoral y por lo tanto la competidora en las internas, también Patricia Bullrich presentó al también radical, Luis Petri quien irá como candidato a vice. No representó una novedad, porque Bullrich ya el jueves oficializó a su compañero de fórmula con un video en Twitter. Allí afirmó “Luis Petri me acompañará como precandidato a vicepresidente de la Nación. Con Luis, compartimos valores y la misma mirada de lo que la Argentina necesita: orden para progresar. Juntos vamos a liderar con coraje y convicción el cambio definitivo de nuestro país”, escribió la exministra. Queda por saber cómo terminará conformándose Juntos por el Cambio en Misiones, que también avanzaba en el armado de lista.

Unión por la Patria

En Unión por la Patria (UxP), todavía sigue la negociación. En principio, la novedad se produjo el jueves cuando se conoció el lanzamiento de la precandidatura presidencial del ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro.

Restaría la confirmación oficial si efectivamente es candidato a vice el gobernador tucumano y exjefe de Gabinete, Juan Manzur. También se esperan resoluciones de Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner. Del mismo modo y de mantenerse firme, competiría con el embajador en Brasil, Daniel Scioli, aunque se conocieron negociaciones para evitar esa puja, mientras también se aguardan más definiciones.

Porque no está cerrada una propuesta de unidad, como propusieron los gobernadores y ahí podría aparecer la precandidatura a presidente de Sergio Massa, tal como propusieron los gobernadores. Es lo que confesó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela al asegurar que el presidente Alberto Fernández vio con buenos ojos tal posibilidad y además que él propondría el candidato a vice. De esta manera, en Unión por la Patria continúan las negociaciones y definiciones, porque además deberá definirse qué sucederá con los otros postulantes a la Casa Rosada como el jefe de Gabinete, Agustín Rossi o el referente de Patria Grande, Juan Grabois.

Frente Renovador Innovación Federal

Desde Misiones, el Frente Renovador de la Concordia Innovación Federal, acompaña a Unión por la Patria (UxP). A su vez, el espacio que gobierna la provincia mantiene a sus candidatos a senador con el vicegobernador Carlos Arce al cabeza acompañado por la diputada provincial Sonia Rojas Decut y como candidatos a diputados nacionales, el concejal de Posadas Daniel “Colo” Vancsik y la legisladora provincial Yamila Ruiz.

También quisieron participar por el mismo espacio nacional, el Partido Justicialista de Misiones encabezado por Juan Manuel “Juanchi” Irrazábal, pero la Justicia Electoral Federal de Misiones lo rechazó dando curso a una presentación prohibiendo tal posibilidad y quedó en la misma situación Juan “Chito” Pasamán de Unidad Popular. Las apelaciones presentadas también fueron rechazadas ayer por la Cámara Nacional Electoral Esto significa que la Renovación no tendría internas.

El PJ y un rechazo de la Cámara Nacional Electoral

La Cámara Nacional Electoral, rechazó la apelación presentada por el Partido Justicialista de Misiones encabezado por Juan Manuel “Juanchi” Irrazábal, que pretendía ser parte de Unión por la Patria (UxP).

La resolución se conoció en la causa “Incidente de Unión por la Patria Ríos, Andrés López Wesselhoefft, Eduardo Gustavo Adolfo Pérez Blanco, Jorge Sebastián y otros en autos Unión por la Patria s/reconocimiento de alianza electoral- elecciones primarias 2023”.

La causa llegó a tal instancia procedente del juzgado federal con competencia electoral de Misiones en virtud del recurso de apelación interpuesto, contra la decisión de la jueza de primera instancia que disponía “hacer lugar a la oposición del uso de nombre Frente Unión por la Patria distrito Misiones y, en consecuencia, intima a la agrupación -que representa a Irrazabal- a adoptar una nueva denominación”.

Entre los rechazos se planteaba que la resolución adoptada tenía por finalidad evitar la confusión y con ello, preservar la genuina expresión de voluntad política del ciudadano. Con similar argumento, la Cámara Nacional Electoral, resolvió confirmar la resolución apelada.

Tras conocerse la postura de la Cámara Nacional Electoral, desde el PJ subieron a sus redes sociales un comunicado en el que aseguran que "el Frente Renovador de la Concordia quiere proscribir a Unión por la Patria en Misiones". "Para las próximas elecciones nacionales hemos inscripto en Misiones el frente Unión por la Patria integrado con el Partido Justicialista (PJ) y el Instrumento Electoral para la Unidad Popular (IEUP), ambos con categoría de partidos de distrito y ambos como parte del PJ y el IEUP que suscribieron a nivel nacional Unión por la Patria, y con la adhesión de los partidos provinciales Tierra Techo y Trabajo, Solidario, la CCC y el Partido Solidario", explicó el presidente del justicialismo misionero Juan Manuel Irrazabal en el documento hecho público.

Explicó además que "la impugnación se argumentó en que el Frente Renovador suscribió lo que se conoce como 'acuerdo de boletas' con apoderados de Unión por la Patria nacional cuando aún no se había definido el nuevo nombre de lo que fue el Frente Todos. El acuerdo de boletas es un recurso que se utiliza para que un partido o frente electoral adhiera a una fórmula presidencial de otro frente o partido, tal el caso del Frente Renovador de la Concordia que para estas elecciones 2023 decidió inscribirse en la Justicia con el nombre de Innovación Federal para acompañar la candidatura del ministro de Economía, Sergio Massa, en las próximas elecciones presidenciales, como se publicó horas después del cierre de inscripción de partidos y frentes electorales. Lo que supuestamente no se previó en el oficialismo provincial es que también se inscriba el frente Unión por la Patria, que por ser parte del mismo espacio a nivel nacional es quien debe en su boleta la fórmula presidencial de Unión por la Patria". Pero esto no será posible, ya que la Cámara Nacional Electoral tomó otra decisión.

El Partido Agrario

En tanto, el Partido Agrario y Social (PAyS) cuyos referentes principales son Héctor “Cacho” Bárbaro e Isaac Lenguaza están en plena definición de precandidaturas. Quienes están cerca de la negociación afirmaron, tal y como se presentaron ante la Justicia Nacional Electoral, irán con boleta corta y con candidatos propios. Lo que resta definir es a quién acompañar a nivel nacional, ya que venían adhiriendo al Frente de Todos hoy transformado en Unión por la Patria (UxP).

La Libertad Avanza

La Libertad Avanza presentará la fórmula integrada por Javier Milei y Victoria Villarruel a nivel nacional. En la provincia, el que se presentó en representación es Milton Astroza que va con boleta corta con el partido Fuerza Misiones. En tanto, ante la justicia se volvió a ratificar que el partido Fuerza Liberal distrito Misiones no forma parte de la alianza nacional y volvieron a solicitar se otorgue el reconocimiento jurídico y político a la Alianza La Libertad Avanza orden nacional para competir en estas elecciones.

La izquierda va a internas con tres fórmulas

La Izquierda va a internas. Los postulantes son Myriam Bregman-Nicolás del Caño (por el Frente de Izquierda Unidad). La segunda la encabeza Manuela Castañeira que va acompañada por Lucas Ruiz.

La tercera lista es encabezada por Gabriel Solano-Vilma Ripoll (por Polo Obrero y Movimiento Socialista de los Trabajadores).

Justamente desde Misiones el Partido Obrero acompaña a esta última dupla y llevan como candidatos a senadores por la provincia Virginia Villanueva y Ladislao “Rulo” De Lima. Como candidatos a diputados nacionales, encabeza Aníbal “Tato” Zeretski, Belén Rodríguez y Luis Bogado. Para parlamentarios del Mercosur, Eduardo Cantero.