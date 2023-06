Fuerte impacto del paro de colectivos en localidades misioneras

jueves 22 de junio de 2023 | 10:15hs.

El paro de transporte en la ciudad de Jardín América se notó desde las primeras horas de hoy, con el agregado también de la lucha por los docentes, hay escuelas que directamente están cerradas sin asistencia de los alumnos y maestros.

Esta mañana en cuanto al paro de transporte la falta de colectivos se sintió en suelo jardinense. En la terminal de ómnibus local no había movimientos de gente esperando viajar, solamente los que trabajan en el lugar y se encontró abierta la oficina de tránsito para hacer trámites. En este sentido, Griselda Silva, quien cumple con su labor en la terminal, dijo a El Territorio que solamente una señora llegó para preguntar si hay novedades si habrá colectivo a la tarde porque debe viajar a Puerto Rico, pero alguna persona que no se haya enterado del paro no sucedió.

Por otra parte, también se sintió el paro docente en la localidad, donde la jornada empezó con escuelas cerradas y no llegaron los directivos. Tal es el caso de la Escuela 133 ubicada en barrio Lomas de Jardín. Allí, la rectora Susana Lugo dijo: “En mi escuela hubo 100% de adhesión dado que el gremio UDPM también se unió, por eso no hubo asistencia de alumnos ni docentes”.

En el mismo sentido Mario Kozslowski, director del B.O.P. 45 de Jardín América acató la misma situación. “Hoy es un día particular, al paro de UTA hay que sumar al paro docente, en el establecimiento educativo no hay chicos ni profesores, hasta el personal de servicio se sumó”, expresó.

Foto: Esteban González.

Puerto Libertad y Wanda

Como suele ocurrir ante situaciones similares y en toda la provincia, el paro del transporte de corta y media distancia dictaminado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), se hizo sentir fuertemente en Puerto Libertad y Wanda.

Es que el servicio es vital para quienes trabajan en otros pueblos, tengan que asistir a colegios, realizar gestiones diversas o asistir a algún centro médico, entre otros. En el caso de Puerto Libertad, son innumerables los vecinos que a diario y desde temprana hora viajan a Puerto Iguazú a sus respectivos trabajos, y desde donde vuelven en muchos casos a altas horas de la noche.

En este caso desde muy temprano la parada que se encuentra sobre la ruta nacional 12, que permanentemente se encuentra abarrotada de viajeros, se mantuvo con algún que otro vecino, esperando algún remis o conocido que pase rumbo a Iguazú.

En el caso de Wanda, de igual manera desde la 0 horas los andenes permanecen solitarios, con la presencia solamente del personal municipal encargado de la limpieza y de seguridad.

Foto:Miguel Garcete