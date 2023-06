Otra jornada de paro de colectivos deja esperando a algunos que se vieron sorprendidos por la medida

jueves 22 de junio de 2023 | 7:50hs.

El malestar de los usuarios se hizo sentir durante esta mañana cuando debían llegar a sus trabajos y actividades diarias en distintos puntos de Posadas, Garupá y Candelaria. La gran mayoría que precisó del colectivo no tuvo otra opción que caminar, tomar remis y otros buscaron la forma de ir juntarse e ir en el auto de algún compañero de trabajo hacia el mismo destino.

Distintas situaciones, pero el enojo y la incertidumbre abundó en las calles y paradas de la capital provincial.

Este matutino salió a recorrer desde horas tempranas las distintas paradas de la capital misionera, así como también la Terminal de Ómnibus y la Terminal de Transferencia Quaranta.

Allí, Cristina López, usuaria, relató a El Territorio que "viene desde el barrio Itaembé Guazú y que su marido le trajo hasta la parada ubicada en Santa Catalina casi Quaranta y luego espera que un compañero de trabajo le llevará hacia el centro".

Foto: Natalia Guerrero

También hubo muchos turistas que se encuentran varados y que debían viajar al interior de la provincia. Por otro lado, los taxistas consultados indicaron que la demanda comenzó a partir de las 6 de la mañana y esperan que al mediodía sea mayor.

A partir de la medianoche de ayer UTA anunció un nuevo paro tras no haber acuerdo con Fatap tras la audiencia que se llevó adelante ayer entre las partes y el Ministerio de Trabajo, la Cámara de Empresas de Transporte y al no llegar a un acuerdo, se decidió llevar adelante un paro de corta y media distancia durante 48 horas en principio, que arrancó en la medianoche de hoy.

Foto: Natalia Guerrero

Cabe mencionar que la Transferencia Terminal Quaranta abrió normalmente sus puertas "debido a que son otra empresa" y pese al paro de transporte aseguran que "trabajarán de forma habitual para brindar servicio de carga de sube". Así lo expresaron las empleadas de la empresa a este medio consultadas durante la mañana de hoy.

Foto: Natalia Guerrero

Luis González, un viajero proveniente de Corrientes se encontró con el paro de transporte por lo que un amigo debe pasarlo a buscar para continuar su viaje al interior. “Estoy viajando al interior, pero nos agarró el paro. Un amigo que vive acá en Posadas me va a pasar a buscar y justo está viajando para allá y esas coincidencias porque si no quedamos parados acá tendría que volver para Corrientes de vuelta”, contó a El Territorio.

“Recién me entero buscando un pasaje para Aristóbulo, del paro de 48 horas. No tenía conocimiento”, reconoció.

Federico Gantes manifestó “llegué a las 4 de la mañana, tengo que ir para San Pedro. No tengo a nadie que me busque. Esperaré, si es que se levanta el paro, hasta el mediodía o si no, a dedo”.

Por su parte, Gabriela Pérez, turista de México se encontró en Posadas con el panorama del paro manifestó “es terrible, porque no hay otras opciones para comunicarse ni transportar”.

Se encuentra en Argentina desde hace dos semanas y su próximo destino es Puerto Iguazú. “Está complicado el panorama. Espero llegar, que haya una solución”, señaló.