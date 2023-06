No hubo acuerdo y habrá paro de colectivos desde medianoche

miércoles 21 de junio de 2023 | 19:45hs.

Tras la audiencia que se llevó adelante en la tarde de este miércoles entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y el Ministerio de Trabajo, el Sindicato de Transporte decidió llevar adelante un paro de corta y media distancia durante 48 horas en principio, que arrancará en la medianoche de hoy. La semana pasada ya se había llevado adelante una medida similar. Aunque Trabajo había prorrogado la conciliación obligatoria, el gremio de conductores siguió adelante con el cese de servicio.

Pese a ello, no hubo acuerdo entre la patronal y sus empleados, que reclaman aumentos escalonados de salarios para julio, agosto y septiembre y el incremento de los viáticos para los choferes. Para evitar la interrupción del servicio de cara al fin de semana largo, decidieron un cuarto intermedio de la reunión que continuó hoy para decidir si llevaban adelante o no un paro durante jueves y viernes. No obstante, la audiencia no tuvo resultados positivos y UTA decidió proceder a la medida anunciada, al menos por 48 horas, de acuerdo a las primeras informaciones.

Nota en desarrollo...