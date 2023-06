Demoras en el puente: "Todos tenemos derecho a ganarnos el pan todos los días, pero queremos que sea justo"

miércoles 21 de junio de 2023 | 15:23hs.

Continúan los problemas por el adelantamiento en las filas para cruzar el puente internacional San Roque González de Santa Cruz que une las ciudades de Posadas y Encarnación, Paraguay. Durante el fin de semana largo, hubo personas que estuvieron más de 12 hora haciendo la fila sin poder pasar, mientras que otras pasaron varias veces. Denunciaron además que hay autoridades policiales que pedían coimas que iban entre los 10 y 20 mil pesos para dejar adelantarse en la fila.

En la jornada de este miércoles autoridades de Argentina y Paraguay mantuvieron una reunión para tratar de brindar alguna solución a la problemática que viene de vieja data. Por el momento no se llegó a una solución por lo que en la jornada de este jueves se volverán a reunir para tratar de encontrar una salida a la problemática.

En ese contexto, la presidenta de los paseros, Verónica Lugo, en diálogo con Acá te lo Contamos por la 100.7, dio detalles de cómo se manejan los adelantamientos en el puente, además dio a conocer que denunció el hecho ante las autoridades paraguayas, pero que hicieron caso omiso a su reclamo.

“Es muy indignante lo que hacen, hace días fui hasta la base naval de la frontera para hablar con el comandante y con quienes corresponde, para reclamarles por la forma de actuar, porque algunas personas tienen privilegio para pasar sin hacer la fila o que te cobren ‘x’ cantidad de dinero para poder adelantarse”, manifestó la mujer.

Asimismo agregó que “me enteré que en paralelo hay otra persona que también dice que es presidenta de los paceros. Esa persona trabaja de manera diferente, yo voy por el lado correcto para que las cosas se hagan de bien, en cambio esta persona no. Ellos trabajan con un documento o papel que tiene un costo ‘x’, que la gente paga y con eso se pueden adelantar, este pago se puede realizar hasta semanalmente”, dijo Lugo y agregó “para confirmar que esto era cierto fui hasta el lugar y les dije que ‘por qué tienen que ser así, porque tienen que trabajar así’. Ellos pertenecen a la Armada paraguaya”.

Según registros del centro de frontera, hubo 58 vehículos (24 motos y 34 autos) que durante el fin de semana cruzaron el puente más de 12 veces, inclusive algunos autos lograron cruzar 17 veces y motos hasta 32 veces.

“En la aduana paraguaya hay un techo que es solamente para estacionamiento de los funcionarios de la Aduana, hace un tiempo ese estacionamiento para los aduaneros ya casi no funciona porque tienen que estacionarse del lado de Puerto, entonces esta gente usan ese lugar para estacionar los autos y utilizan las moto taxi para acarrear las mercaderías. Pagan una cierta cantidad de dinero y pasan el puente varias veces al día”, contó.

“Así no se puede trabajar, todos tenemos derecho a ganarnos el pan de cada día. Pero es injusto de la forma que ellos lo están haciendo, o sino yo pago dos mil pesos, me adelanto en la fila, hago un viaje, bajo lo que tengo que bajar en la placita de Posadas, pego la vuelta porque volver es mucho más fácil, no paso la aduana paraguaya sino que entro ahí en el costado donde que se sale para ir a Posadas, me estacionó ahí abajo del techo y así sucesivamente varias veces al día”, explicó.

“Es muy injusto, realmente estamos indignados porque es reclamar algo que están haciendo mal y que no te den respuestas o te respondan como burlándose. Lo único que queremos es que se hagan las cosas bien, que se formen las filas y se respete el lugar de cada uno, hay personas que están 12 horas en el puente y es injusto que otro pague y se adelante”, cerró.