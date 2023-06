"Definitivamente no estamos solos", asegura el exveterano de la Fuerza Aérea

miércoles 21 de junio de 2023 | 9:15hs.

El exoficial de inteligencia de los Estados Unidos David Grusch afirmó que el gobierno estadounidense ha estado ocultando un programa que posee pruebas físicas de vehículos extraterrestres, algunos de ellos "intactos y parcialmente intactos".

La denuncia se realizó en una entrevista al medio NewsNation en la que Grusch -un veterano de la Fuerza Aérea y exmiembro de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial- reveló que, además de la recuperación de naves extraterrestres en secreto, el Gobierno de Estados Unidos ha encontrado incluso "pilotos" muertos dentro de estas naves.

El veterano llamó a esto un "programa altamente secreto de recuperación de OVNIS", el cual lleva varias décadas en funcionamiento.

Según Grusch, esto ha sido parte de un programa secreto de recuperación de ovnis que ha estado en marcha durante décadas.

En la nota, Grusch sostiene que, luego de haber presentado la denuncia formal en el Congreso, recibió represalias por parte de funcionarios del gobierno.

"Lo digo en serio. Estoy aquí sentado, corriendo un gran riesgo personal y un evidente riesgo profesional al hablar con ustedes hoy. Llámenlo naves espaciales si quieren, vehículos exóticos de origen no humano que han aterrizado o se han estrellado", dijo.

"Definitivamente no estamos solos"

El objetivo, según esta persona, sería compartir esta información de manera pública con el propósito de preparar al mundo para un "escenario inesperado de contacto con una inteligencia no humana".

"Definitivamente no estamos solos. Los datos apuntan, de forma bastante empírica a que no estamos solos", asegura.

"Existe una sofisticada campaña de desinformación dirigida a la población estadounidense que es extremadamente inmoral y contraria a la ética", declaró Grusch en su entrevista con NewsNation.

En otra entrevista concedida a dos periodistas que habían revelado la existencia de un programa secreto del Pentágono que investiga OVNIS en un artículo de The New York Times en 2017, Grusch describió cómo el gobierno supuestamente tiene evidencia de naves espaciales creadas por una "inteligencia no humana" de "origen desconocido."

"No estamos hablando de orígenes o identidades prosaicas. El material incluye vehículos intactos y parcialmente intactos", agregó.

La Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) investiga los objetos voladores no identificados y otros fenómenos en el aire, el mar, la tierra o el espacio.