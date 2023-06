El locro fue protagonista del convite vecinal en barrio Belgrano

miércoles 21 de junio de 2023 | 6:00hs.

Montecarlo fue sede del primer festival del locro, un evento que convocó a vecinos del barrio Belgrano y sus alrededores para unirse a celebrar la fecha patria en comunidad.

La jornada comenzó minutos después del cierre del acto central por el Día de la Bandera y además del concurso que premió al mejor plato de locro, también desplegó feria, números artísticos y convite entre los vecinos.

En el primer concurso, Hugo Portillo -que cosechó 507 puntos- se convirtió en el primer embajador del locro, alzándose con el primer puesto y los 15 mil pesos de premio. El cocinero realizó un plato suculento y exquisito con ayuda de su esposa. Su preparación fue la que más agradó a los jueces, ya que cumplió con los requisitos de aroma, sabor, textura, presentación y defensa del plato.

“Vine a concursar porque una de las organizadoras de esta competencia tenía conocimiento de que preparo locro y me incentivó a anotarme, así que me animé”, dijo el flamante ganador que en el día a día trabaja como artesano. “Es la quinta vez que cocino este plato típico para vender y juntar algo de plata. Siempre agradecido con mi mamá Catalina que me enseñó a ponerle amor a la cocina y por supuesto me enseñó a cocina”, agregó el cocinero, en diálogo con El Territorio.

Respecto a su presentación para este concurso, contó que tuvo la ayuda de esposa y que empezó con la preparación varias horas antes. “Puse en remojo el maíz la noche anterior y preparé todas las verduras cortadas. A las 5 me levanté para comenzar con todos los preparativos de los demás ingredientes, a las 7 puse la olla en el fuego y empecé a cocinar despacito. Pasadas las 10, ya estaba todo listo”, resaltó.

Portillo hace poco realizó la venta de locro para juntar fondos para un viaje de su hijo, también colaboró en el barrio y logró buenos resultados. Ahora apuesta a la cocina como una salida económica, y se dedicará -por el momento los fines de semana- a cocinar locro y pollo asado, como una salida económica y también sumar ingresos a su hogar.

La primera edición, un éxito

Desde la comisión vecinal destacaron el acompañamiento de la comunidad y ya piensan en mejoras para la segunda edición en el 2024.

El podio fue completado por Julio Coronel, del barrio Paz, que recibió el segundo lugar con 504 puntos y como premio se llevó una olla y una espátula para locro; y el tercer puesto consagró a Lorenza Vera del barrio Belgrano, con 500 puntos, que se llevó una canasta familiar.

Los concursantes no pudieron cocinar en el predio, así que llevaron sus platos elaborados para la competencia. Allí prepararon sus stands y el jurado pasó a degustar para luego contabilizar los puntos y elegir a los ganadores.

El evento se llevó a cabo en la Plaza del barrio Belgrano y reunió a público de distintos puntos de la localidad y la provincia, que con cubiertos en mano se instalaron en mesas y sillas distribuidas en el predio. Además de la competencia, se vendieron más de 200 porciones de locro -elaborado por vecinos del barrio- y lo recaudado será invertido en mejoras en el barrio.

También hubo feria artesanal y emprendedora, puestos de tragos y comidas típicas, y números artísticos en el escenario principal. Los vecinos bailaron al ritmo de Federico Grun y su tributo a Leo Matioli, Claudio y su Grupo, y Las Estrellitas Cerveceras.