Tom Cruise defendió la cultura del cine frente al streaming

miércoles 21 de junio de 2023 | 6:00hs.

En el apogeo de las plataformas y la merma de convocatoria de las películas en salas, con estudios evitando la pantalla grande cada vez más, Tom Cruise, actor y productor, sostuvo que “siempre” luchará para que sus películas “reúnan a la gente en las salas de cine”.

“Es mi pasión entretenerlos y siempre lucharé por las salas de cine y ese tipo de experiencia para todos”, dijo Cruise en Roma, durante una conferencia para para promocionar “Misión Imposible: Sentencia Mortal (Parte Uno)”, séptima entrega de la saga de acción que lo tiene como protagonista y que estrena el 13 de julio en cines.

“Mi meta -comentó la estrella- era hacer cine y viajar. Y no sólo ser turista, sino trabajar en cada país y entender su cultura”, precisó. “A través de mis películas, he podido tener eso. Es un privilegio que nunca he dado por sentado”, aseguró Cruise que el año pasado batió récord de taquilla con “Top Gun: MavericK”.