Desde el 1 de julio será gratuito el tránsito vecinal entre Santo Tomé y San Borja

La liberación del peaje para vecinos de Santo Tomé, Corrientes y de San Borja, Brasil, sería un hecho desde el próximo 1 de julio. Lo adelantaron funcionarios brasileños y lo confirmaron desde los municipios. Mercovía finaliza su concesión a fines de agosto de este año.

"Iniciamos la semana con excelentes noticias: es que a partir del 1 de julio estudiantes y moradores de San Borja están exentos de pagar peaje con autos y motos en el puente internacional que conecta a Brasil con Argentina en esa región de la frontera", expresó Renan Filho, ministro de Transporte de Brasil en su cuenta oficial de Twitter.

Iniciamos a semana com duas excelentes notícias para os gaúchos: a 1º é que partir do dia 1º de julho estudantes e moradores de São Borja estão isentos do pagamento de pedágio para carros e motos na Ponte Internacional que liga o Brasil à Argentina nessa região de fronteira.