El récord histórico que romperá Cristiano Ronaldo en Portugal

martes 20 de junio de 2023 | 11:45hs.

La visita a Islandia de este martes representará para Portugal la gran chance de dar otro paso en las Eliminatorias hacia la Eurocopa 2024. Y, más allá de que enfrente habrá un equipo de menor jerarquía, para Cristiano Ronaldo será un partido especial porque romperá un récord histórico con su selección.

Una vez que el árbitro haga sonar su silbato por primera vez en el estadio Laugardalsvöllur de la capital Reikiavik, la estrella de Al-Nassr cumplirá 200 partidos representando a su país, que antes de su debut allá por 2003 solo había disputado tres Mundiales de 17 posibles y, ya con él en el frente de ataque, jugó los últimos cinco y llegó a lograr un cuarto puesto en Alemania 2006.

Ronaldo, que además levantó la Euro 2016 y la Nations League 2019 –los dos únicos títulos que tiene Portugal- y es el máximo artillero histórico de selecciones con 122 gritos, será el primer futbolista en alcanzar oficialmente los dos centenares de encuentros. La Federación Internacional de Estadísticas de Fútbol (IFFHS) reconoce los 219 compromisos del malayo Soh Chin Ann entre 1969 y 1984, pero FIFA no le contabiliza 24 de ese listado por no ser oficiales.

La emoción de Cristiano Ronaldo y la revelación sobre su futuro

"Significa mucho. Siempre ha sido un sueño representar a la selección, 200 partidos no son para cualquiera. Quiero seguir haciendo felices a todos los portugueses. Si marco genial, sino lo más importante es que ganemos", expresó el Bicho en la conferencia de prensa del lunes.

Consultado sobre cuál fue su mejor partido en Portugal, CR7 indicó: "Difícil mencionar solo uno. Tuve tantos momentos hermosos con la Euro de 2016, la Nations League... Prefiero decir que el próximo partido es el más bonito. Estoy muy orgulloso de ser el primero en obtener el juego número 200, es algo que nunca imaginé”. Y, a sus 38 años, no piensa colgar los botines todavía. "Es un viaje que espero no termine pronto. Siempre estoy nervioso por jugar. Vivo el momento, día a día, creo que todavía estoy bien. Mientras me sienta motivado y sienta que a la gente que me rodea le gusta mi participación y liderazgo, aquí estaré. No voy a dejar mi lugar gratis".