Con la pasión por el ambiente como bandera, joven posadeña será embajadora por un día

martes 20 de junio de 2023 | 1:00hs.

Con el objetivo de impulsar el liderazgo de las mujeres jóvenes y motivarlas a ocupar espacios de poder, la Embajada Británica en Argentina lleva adelante el programa “Embajadora por un día”, con importantes repercusiones sociales y laborales. Se trata de un concurso en el que las estudiantes universitarias de todo el país deben demostrar aptitudes e interés por alguna de las áreas temáticas que trabaja la Embajada: Cambio Climático; Democracia y Derechos Humanos; Relaciones Económicas y Comerciales; y Ciencia e Innovación.

En total fueron seis las chicas de todo el país que podrán cumplir el rol diplomático, asistir a reuniones, hablar con funcionarios de todo el mundo, y desarrollar múltiples tareas durante una jornada. De ellas, dos son de Misiones: Ornella Dotti (19) y Candelaria de Paula Marelli (21), ambas de Posadas.

En diálogo con El Territorio, Candelaria contó acerca de esta experiencia y la pasión por todo lo relacionado al ambiente que la llevaron incluso a fundar un club rotario internacional con apenas 18 años. Hoy afirma que este programa es una gran posibilidad para seguir sumando herramientas y conocimiento, por lo que motiva a las mujeres de todas las provincias, y especialmente de Misiones, a tomar la iniciativa y animarse a pisar fuerte en estos ámbitos.

“Para concursar tenés que subir un video de un minuto explicando por qué querés ser embajadora por un día y en qué área te inscribís. Además, si trabajaste en algún proyecto referido a esa área, que haya sido relevante para la sociedad. Después las ganadoras pasan un día entero en la Embajada en Buenos Aires, con la embajadora Kirsty Hayes y su equipo, trabajando como un día normal en esa área elegida, que en mi caso fue Cambio Climático. Te permite conocer desde adentro el trabajo y hablar con expertos sobre el tema que hayas elegido”, explicó.

Y agregó: “somos dos misioneras, Ornella que quedó en el área de Democracia y Derechos Humano, y yo en Cambio Climático. Estamos muy felices de ser dos misioneras en el programa, porque hay un montón de potencial en Misiones. Los jóvenes misioneros tenemos algo muy especial que se busca en el resto del país, por eso está bueno postularse a estos concursos, no se pierde nada y son muy buenas experiencias”.

La pasión por el ambiente

La pasión de la joven posadeña por el ambiente comenzó desde muy chica, y se materializó como profesión en la universidad, pues estudia Gestión Ambiental en la Universidad Argentina de la Empresa (Uade). “Ya estoy terminando la carrera. Desde muy chica estoy metida en lo que es el ambiente y luego me fui para el lado de lo que es el cambio climático. A los 18 años me comuniqué con el Rotary International, la segunda ONG más grande en todo el mundo, porque noté que tenían diferentes planes de acción pero nada en materia ambiental. Así que me comuniqué con representantes de Estados Unidos para ver la manera de ver la parte ambiental a nivel internacional como un área de interés”, mencionó.

Y seguidamente, relató: “ Fue entonces que fundé el primer club rotario internacional que se encarga de la gestión ambiental y hoy actúa en más de 50 países, tuvo una repercusión muy importante, y creo que posiblemente eso fue algo que también tuvieron en cuenta con mi postulación en el concurso”.

Candelaria también fue parte de un equipo de investigación, por lo que la experiencia social y científica fue menester para ser una de las ganadoras del concurso, de entre más de 200 mujeres universitarias de todo el país. “El video fue la primera etapa, luego se contactaron conmigo y tuve una entrevista con preguntas muy específicas sobre el área elegida. Eran cuatro mujeres de la Embajada que trabajan en esa área y me hicieron preguntas a nivel país, internacional, y sobre la gestión de Inglaterra. Pude responder todo y me ayudó estar estudiando gestión ambiental. Soy la única que quedó en esa área”, manifestó.

Candelaria cursó sus estudios secundarios en Posadas, en el Bachillerato Humanista Monseñor Jorge Kemerer. Allí aprendió latín griego, y además maneja el inglés y el alemán. Consultada por la posibilidad en un futuro de buscar convertirse en embajadora, sostuvo que este programa “fue un quiebre. Estoy por terminar Gestión Ambiental y arrancaré con la carrera de Abogacía, porque me di cuenta que me encantan las relaciones internacionales, y si realmente quiero trabajar en proyectos ambientales de gran impacto, tengo que acompañarme de las políticas que eso conlleva. La Embajada también me hizo esa pregunta y les respondí que nunca me imaginé llegar a un puesto así, pero ahora que veo que hay mujeres que ocupan esos puestos, me motiva muchísimo”.

“Uno no elige lo que ama, y yo amo todo esto. Sé que es complicado pero simplemente me encanta”, concluyó.