Jardín América y Eldorado con mayor movimiento

lunes 19 de junio de 2023 | 6:04hs.

En Jardín América y Eldorado los comercios tuvieron mayor movimiento en cuanto a ventas por el Día del Padre. En los días previos, los ciudadanos de ambas localidades se anticiparon con las compras, según indicaron los consultados.

En primer lugar, En Jardín América se detectó compras anticipadas y también a último momento. Esto derivó en la reactivación de los rubros de regalería. El Territorio llegó hasta Polirrubro Jesús. Allí, Noelia Tarasiuk, encargada del local, contó que lo más vendido fueron los regalos armados y la asistencia de clientes creció en el transcurso de la semana previa al evento. “El movimiento empezó desde hace varios días, los clientes optaron más bien por los regalos armados como equipos materos, copas, termo y mate, entre otros productos”.

Tarasiuk aseguró que la venta fue similar a la misma época del año pasado pero que los precios se elevaron notablemente. “Hubo suba de hasta 120% en algunos productos y si son importados se habla de una cifra aún mayor”.

En contrapartida a lo que se registró en dicho lugar, no fue lo mismo para A Full. Carmen Villalba, encargada del local sostuvo que fue muy poca la venta. “Este año disminuyó bastante con respecto al año pasado, lo poco que se vendió fueron presentes pequeños y después ropa como remeras, pantalones y buzos.

Por otro lado, Ángeles Dejarano, dueña de Irmina Showroom, describió a este medio que al comienzo de la semana que pasó las ventas eran casi nulas, sin embargo, dos días antes del día del padre creció el interés por consultar precios y se concretaron varias ventas para regalo.

“Lo más requerido fueron pantalones y remeras manga larga. Se vendió prendas pensando en el invierno”.

En cuanto a la variación de precios al tener en cuenta el día del padre 2022, la suba en las prendas de vestir tuvo un impacto de hasta 120%. Sobre las ventas, indicó que fueron positivas pero no las esperadas. “En esta festividad no hay gran repercusión como en el día de la madre o el día del niño. No tenía muchas expectativas, pero se vendió”, finalizó.

Eldorado

Según los comerciantes, las ventas en la Capital del Trabajo aumentaron, aunque no en gran medida. En vísperas del Día del Padre, la circulación de ciudadanos interesados en buscar un regalo para papá se incrementó. Esto se dio en casi todos los rubros, aunque con marcada diferencia a favor de los comercios de ropa y regalerías.

“En esta semana, sobre todo viernes y sábado, se vendió bastante bien”, comentó Cecilia López, responsable de un local de venta de indumentaria.

“Lo que más se vendió fue ropa de invierno y te das cuenta porque es para regalar porque vienen mujeres a comprar prendas para hombre y te preguntan si se puede cambiar durante la próxima semana en caso que no le ande”. En general, lo más requerido fueron buzos, camperas y puloveres. También zapatillas, zapatos y pantalones.

Tras ser consultada por la forma de pago, indicó que preponderó el pago con tarjetas de crédito y en menor medida en efectivo.

Por otro lado, Pedro Ramos, quien trabaja en madera y realiza trabajos artesanales, indicó que “siempre para las fiestas o la conmemoración de un día en especial trabaja más”.

Relató que tuvo varios pedidos de tablas de asado, o porta botellas de vinos. “Algunos de los pedidos me piden que lleven una leyenda grabada. Lo que sí, a diferencia de años anteriores, los pedidos que me hicieron fueron, en su mayoría, sobre productos un poco más baratos que el año pasado. Eso se debe a que la gente no tiene mucho dinero”.

No obstante, el carpintero aseguró que tuvo más labor y más ventas en cuanto artículos realizados a comparación de años previos.

También, este medio recorrió locales de artículos tecnológicos donde las ventas no fueron muy buenas porque un celular económico parte desde los $60.000. “Antes había ofertas y promociones. Con los programas Ahora hay reintegro y buena financiación, pero es un regalo que ya no se le hace más a papá a menos que se junten entre varios para realizarle el presente”, reflexionó la vendedora de un local de productos de tecnología.

Por último, Alejandra García, comerciante, explicó que en las regalerías y bazar se incrementaron las ventas debido a la variedad de productos que hay y el precio que manejan a comparación de las prendas de vestir y calzados.

“Vendimos bien. Nosotros tenemos artículos que no son muy caros y personalizados: tazas, mates, termos personalizados y eso se movió bastante mejor. Lo que más salió fue todo lo que tenía frase alusivas a la fecha”.

Comercios registraron ventas moderadas por el Día del Padre