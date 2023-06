Comercios registraron ventas moderadas por el Día del Padre

lunes 19 de junio de 2023 | 6:04hs.

En comparación con el año pasado se registraron menos ventas por el Día del Padre. Según los comerciantes consultados, los consumidores buscaron precios y promociones para realizar el regalo a papá. Lo más vendido fueron ropa, calzados y presentes no tan costosos como equipo de mate, relojes, tazas, llaveros, entre otros.

Al respecto, Manuel Amores, actual presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) en diálogo con El Territorio manifestó: “Hubo una caída importante en cantidades con respecto al año pasado. Hay que tener en cuenta que tuvimos el paro de colectivo y las condiciones climáticas que no favorecieron en los primeros días. Pero el sábado fue un día clave para repuntar las ventas por lo que se esperó hasta último momento”.

A su vez, Zulma Nielsen, comerciante posadeña, contó que “las ventas fueron moderadas, no cumplieron con las expectativas pero se vendió en mayor medida el sábado”.

Un panorama más positivo se dio en Jardín América y Eldorado, donde los comercios tuvieron ventas positivas en los días previos al evento.

Ventas

Los comerciantes esperaron hasta último momento para que la situación de las ventas repunte en Posadas, algo que sucedió a partir del sábado cuando mejoró el clima. Durante la semana, en algunos comercios se vendió más, en otros no tanto. La situación fue distinta según el rubro. Los consultados indicaron que lo más vendido fue ropa, calzados y pequeños presentes como equipo de mate, relojes, equipo para hacer asado, tazas, llaveros, entre otros pocos costosos.

N. Tarasiuk armando regalos en el local de Jardín América.

El presidente del CCIP relató que el viernes se realizó un relevamiento para conocer los indicadores en cuanto a la ventas. “Allí se detectó una caída importante en cantidades con respecto al año pasado. Hay que tener en cuenta que hubo paro de colectivo y reducción en la frecuencia, además las condiciones climáticas no ayudaron en los primeros días de la semana”, expresó.

Seguidamente, indicó que la merma no se da en todas las actividades comerciales, pero sí “se esperó hasta el sábado, que fue un día clave -sobre todo aquellos que no les fue tan bien- porque el clima acompañó un poco más”.

Por otro lado, pese a que en otros rubros están en vigencia los programa “Ahora”, Amores sostuvo que este año no salió el “Ahora Papá”, programa que el año pasado lanzó el gobierno provincial para beneficiar a los consumidores y comercios, con cuotas sin interés y reintegros de cara al evento.

Añadió que “el poder adquisitivo de la ciudadanía está muy golpeado por la inflación y que esto marca una tendencia a comprar artículos de muy bajo costos”.

Luego, indicó que la semana próxima habrá un panorama más preciso en cuanto a cómo fueron las ventas y ratificó que “el sábado hubo mayor movimiento en los comercios”.

Por su parte, Zulma Nielsen, responsable de un showroom en el barrio Itaembé Miní de Posadas, relató que “las ventas fueron moderadas a comparación de otros años”. También analizó que “es mitad de mes y no a todos les sobra como para comprar un regalo”.

“Las ventas no fueron malas porque se vendió, pero no como lo esperado. Lo que más vendí fueron remeras, medias, pantalones, y presentes como portallaves con frases para papá o llaveros”, cerró.

Ropa y calzados

Azul Sosa, vendedora en un local ubicado en el microcentro posadeño, aseguró que las ventas fueron buenas “pero se esperaba que fueran mejores”. Sostuvo que por la altura del mes no se cumplió al 100% con las expectativas pero de igual manera “se vendió un poco más que el año pasado”. Tras ser consultada por lo más vendido, indicó que “las promociones de dos chombas por $5.000, al igual que dos jeans por $15.000 fueron de las que más salieron”. Añadió que el descuento en efectivo también fue bien aprovechado por los clientes. “En esta oportunidad no hubo promociones con tarjetas, pero en efectivo o débito había un 10% de descuento”, contó.

“Anteriormente la gente optaba por buscar promociones de celulares u otros artículos tecnológicos -era común estas ofertas por el día del padre-. Ahora lo más accesible y también útil en cuanto a regalo es un par de zapatillas o una chomba”, cerró Sosa.

Por otro lado, desde una casa de deportes indicaron que “las zapatillas fueron lo que más salieron al igual que los botines”. En cuanto a precios, Rubén Benítez, encargado, aseguró que la zapatilla más económica parte desde los $15.000 y que “la mayoría de los consumidores optó por compras en cuotas. Acá tenemos hasta tres sin interés con ciertas tarjetas según el banco”. Cabe mencionar que, según el comercio se trabaja con distintas formas de pago en cuanto a la financiación y el interés con tarjetas de crédito.

Artículos

Otra de las opciones para papá fueron los presentes más pequeños como relojes, mates, termos, hasta incluso lentes de sol. Omar Rodríguez, comerciante de Taza Tacita Bazar, afirmó que “en la semana el movimiento estuvo muy tranquilo, pero el sábado por la mañana hubo más circulación y por la tarde mejoró”. Mencionó: “Los clientes en general suelen esperar hasta último momento para hacer regalos, es una costumbre”.

Tras ser consultado por lo más vendido, mencionó que se vendieron mates, termos, bombillas, relojes, tazas y set de asadores.

Por otro lado, Carmen Rivas, responsable de Optiles, dijo que “este año no son tan positivas como los anteriores y que se esperó hasta último momento para vender más”. Analizó que no hubo el “Ahora papá” y que esto también hizo que muchas personas no tengan la facilidad de comprar con financiación y reintegro.

“El regalo para papá nunca fue tan masivo como el de mamá, sobre todo en cuanto a anteojos. Se venden lentes de sol, pero en menor medida que el día de la madre”, acotó la comerciante.

Por último, dijo que los días fríos no contribuyeron con el movimiento comercial.

Jardín América y Eldorado con mayor movimiento